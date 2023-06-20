TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! Hemen ATM'ye koşun: Hesabınıza para yatırılmış olabilir

Ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı ve bu ödemeler her ayın belirli tarihlerinde gerçekleşmektedir. Bu ay, bayram nedeniyle ödemelerin erken tamamlanması planlanmaktadır. Hesaplara 4 bin 336 TL para yatırılmaktadır ve bu ödemeler SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte detaylar...





BELİRTİLEN TARİHLERDE 4 BİN 336 TL ÖDEME YAPILACAK!

Devlet, evde yaşlı veya bakıma muhtaç kişilere bakanlara maddi destek sağlamaya devam etmektedir. Evde bakım maaşı olarak adlandırılan bu destek, her ayın 15 ile 30 arasında hesaplara 4 bin 336 TL olarak yatırılmaktadır. Bu ay, bayram nedeniyle ödemelerin erken yapılması beklenmektedir.

Paraya ihtiyaç duyan ve özellikle geçinmenin çok zor olduğu son zamanlarda bu paralar kişilere ilaç gibi gelmektedir. Evde bakım aylığı ve maaşları ile birlikte geçinimini iyi yönde sağlayan kişiler bu paralar ile birlikte mutlu bir ömür geçirmektedir. Her sene biraz daha fazla yükselen bu aylıkların rakamları da her geçen gün artıyor. Bu da kişileri daha da bir mutlu ediyor.

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" arama çubuğuna yazılıp butona tıklanmalıdır. Bu sayede ödeme detaylarına ulaşılabilir. Ayrıca, evde bakım aylığı alanlar SMS özelliğini kullanarak da sorgulama yapabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla "BAKIYE" yazılıp 4747'ye SMS göndererek bakiye takibi yapabilirler.

Evde bakım maaşı başvurusu, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvuruda gelir kriterleri, bakıma muhtaçlık durumu ve sağlık kurulu raporu gibi bilgiler incelenmektedir.



Evde bakım aylığı alanlara, bakım ödemesinin yanı sıra yaşlıya da maaş veriliyor. Bunun için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Geliri olmayan ve çalışamayan yaşlılara, yaşlılıkları nedeniyle 65 yaş aylığı adıyla bilinen bir maaş bağlanıyor.

Evde bakım maaşı için başvuru, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılıyor. Başvurunun kabul edilebilmesi için uygun gelir kriterlerine, bakıma muhtaçlık kriterine ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması gerekiyor.