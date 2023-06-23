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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede bankacılık sektörünün sorunları ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme talepleri ele alındı.

İstanbul Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi. TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

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