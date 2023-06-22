TCMB Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi 650 Baz Puan Arttırıldı

TCMB Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar aldı.

Enflasyonla Mücadele

Kurul, dezenflasyonun en az zamanda tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına bir karara imza attı. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı hatırlatıldığı karar metninde, ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği bildirildi.

Güçlü Yurtiçi Talep ve Maliyet Yönlü Baskılar

Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyrin, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olduğu belirtilerek, Kurulun bu unsurlara ayrı olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü dile getirildi.

Parasal Sıkılaştırma ile Para Politikasının Etkinliği Artacak

Metinde şu ifadelere yer verildi:“Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli bir şekilde güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Sadeleşme Süreci

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.”