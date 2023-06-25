TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği Değişti
Yayınlanma:
TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliğe göre, sadeleştirme politikası kapsamında menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik
TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliğe göre, sadeleştirme politikası kapsamında menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.