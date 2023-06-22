TCMB'nin başına geçen Hafize Gaye Erkan'dan, döneminin ilk faiz kararı!

Merkez Bankası (TCMB) PPK'nın yeni yönetim döneminin ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor. Haftalarca süren tartışmaların ve bugünkü kilit toplantının ardından merkez bankasının Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

Ekonomistler arasında hakim olan görüş, ekonomiye güven vermek için faiz oranının %8,5'ten en az %20'ye çıkarılması gerektiği..

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI İÇİN MUTABIK KALDI





Ekonomistler, merkez bankasının faiz oranlarını artıracağı konusunda hemfikir, ancak artış oranı tahminleri değişiyor. AA Finans'ın MPC anketi faiz oranı beklentisini %12 ile %30 aralığında kaydederken, Reuters anketleri %12,5 ile %30 aralığında kaydetti.

Medyan tahmin, AA anketlerinde %19,25 ve Reuters anketlerinde %20 idi. Merkez bankasının "Piyasa Beklenti Anketi"nden elde edilen veriler, beklenen oranın %17,5 olduğunu buldu.

ULUSLARARASI BANKALARDAN FAİZ TAHMİNLERİ

Uluslararası bankaların merkez bankası faiz kararlarına ilişkin tahminlerindeki artış konusunda görüş birliği olmakla birlikte, artış oranı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bank of America Securities (BofA), merkez bankasının faiz oranlarını %25'e yükseltmesini beklediğini ancak beklenmedik bir düşüş için yer gördüğünü söyledi.

Goldman Sachs ayrıca Federal Rezerv'in faiz oranlarını %40'a yükseltmesini bekliyor.

Bu arada JP Morgan faiz oranlarını %25'e çıkaracağını açıkladı. Deutsche Bank bu hafta yaptığı bir toplantıda faiz oranlarının %20'ye çıkmasını beklediğini söyledi.