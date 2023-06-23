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TCMB'nin Mayıs 2023 Para ve Banka İstatistikleri Açıklandı

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TCMB'nin Mayıs 2023 Para ve Banka İstatistikleri Açıklandı
TCMB'nin Mayıs 2023 para ve banka istatistikleri açıklandı. Geniş para arzı M3, Nisan 2023 döneminde yıllık yüzde 62,5 büyümenin ardından Mayıs 2023 döneminde yıllık yüzde 51,9 büyüdü. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranıysa bundan önceki ay yüzde 55,2 olarak gerçekleşirken Mayıs ayında yüzde 41,7 olarak meydana geldi.

TCMB'nin Mayıs 2023 Para ve Banka İstatistikleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Mayıs ayı para ve banka istatistiklerine göre, geniş para arzı M3, Nisan 2023 döneminde yıllık yüzde 62,5 büyümenin ardından Mayıs 2023 döneminde yıllık yüzde 51,9 büyüdü.

En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranıysa bundan önceki ay yüzde 55,2 olarak gerçekleşirken Mayıs ayında yüzde 41,7 olarak meydana geldi.

Parasal sektör tarafından verilmiş olan kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2023'te yüzde 83,3 iken Mayıs 2023'te yüzde 82,9 olarak meydana geldi.

Finansal olmayan kuruluşlara verilmiş olan krediler ise Nisan 2023'te daha önceki seneye oranla yüzde 51,6 artmışken, Mayıs 2023'te ise yüzde 45,5 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların takip ettiği görüldü.

M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 48,1'i özel sektörden, yüzde 11,7'si genel yönetimden, yüzde 2,4'ü banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,8'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu.

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