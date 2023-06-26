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TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı

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TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
TCMB'nin sadeleşme mesajı sonrası BIST 100 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleşme mesajının sonrasında ise borsada rekor düzeye ulaşıldı. Güne yüzde 1,10 yükselişle 5.644,33 puandan başlayan BIST 100 endeksi, bayram öncesindeki son tam işlem gününde 5.740,58 seviyesine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Endekste günlük yükseliş yüzde 2,63'ü aştı. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı arefesi nedeni ile yarın saat 13:00'e kadar açık olacak.

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