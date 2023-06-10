Tek başvuruyla 50.000 TL alabilirsiniz! Asgari ücretli, memur, emekli ayrımı yok: Bayramdan önce yatırılacak

Son dönemlerde artan enflsyonla beraber alım gücü azalırken ekonomik zorluklar ise boy göstermeye başladı. En düşük gelir gurubu olan asgari ücretlilerin maaşları son enflasyon rakamlarıyla açlık sınırının altında yer alırken Halkbank tarafından müşterilerine özel fırsat duyurusu geldi. Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı, vade sayısı ve tüm şartlar haberimizde yer almaktadır.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Asgari ücretli olarak çalışanlara özel Halkbank'tan özel kredi kampanyası geldi. Kredinin oranının yüzde 1,89 olarak uygulanmasıyla beraber avantajlı ve kolay ödeme imkanı sunuluyor. İhtiyaç kredileri için maliyetleri açıklanırken başvuru yapmak yeteri kabul edildi.





Diğer bankaların kredi faiz oranlarıyla karşılaştırma yapıldığında oldukça düşük olması dikkatleri çekti. 50 bin TL limit belirlenirken 36 ay vade fırsatı sunulur. 100 bin TL'ye kadar olanlara 24 ay vade ve 100 bin TL üzeri kredi limitleri için ise 12 ay vade verildi.

60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİ MALİYETİ

Halk Bank tarafından asgari ücretliye verilen kredide 36 aylık vade verilirken 50 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplamalarında yüzde 1,89 faiz ile gerçekleşti. Çekilen tutar 50 bin TL olduğunda aylık tutarı 2.077 TL olarak belirlendi.