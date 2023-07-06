Temmuz ayı zam ayı oldu! Sıfır otomobilde fiyatlar fırladı: Bayilerden flaş açıklama

Türkiye'de sıfır otomobil piyasası, temmuz ayında döviz kurundaki artışla birlikte bir kez daha hareketlendi. Listelerdeki tek sorun zam oranlarıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda sıfır araç bulma konusunda da ciddi zorluklar yaşanıyor. Birkaç ay öncesine kadar hayalindeki araca kavuşmak isteyenler, bayilere gittiklerinde "bekleyin, aracımız şu an yok" yanıtıyla karşılaşıyor.

Temmuz ayıyla birlikte sıfır otomobillerde yüzde 10 ila 15 arasında zam yapıldı. Örneğin, haziran ayında 1 milyon 600 bin lira olan bir aracın fiyatı şu anda 1 milyon 740 bin liraya yükseldi. Yalnızca 2 ay öncesinde ise aynı araç 1 milyon 400 bin liraydı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasını da etkiledi ve fiyatları katlanarak artırdı.





Sıfır otomobil bayilerinde çalışan İsmail Kayacan, gelen zamlarla ilgili olarak, "Her ay döviz kurlarından kaynaklı ciddi oranda zam alıyoruz. Ne kadar artarsa artsın, ilginç bir şekilde otomobil talebi de büyük bir hızla devam ediyor. Talep çok fazla olduğu için, ne kadar araç getirsek bile müşterilere yetişemiyoruz" şeklinde konuştu.

Satış müdürü Tuğba Polat Korkmaz ise fiyat artışlarının müşterilerin sıfır araçlara olan bakışını etkilediğini belirtti. Eskiden fiyat odaklı gelen müşterilerin şimdi sadece araç bulunup bulunmadığına odaklandığını söyleyen Korkmaz, "Aslında sıfır araçlar bulunuyor, ancak talep geçmişe göre çok daha yüksek" dedi.

Bu durumun ikinci el piyasasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Sıfır otomobillerin yüksek fiyatları ve sınırlı bulunabilirliği, ikinci el araçlara olan talebi artırabilir. Ancak, bu da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine ve piyasanın dengesinin değişmesine yol açabilir.

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan zam fırtınası ve araç bulma sorunları, otomobil almak isteyenler için ciddi bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Talebin yüksek olması, fiyatların artmasına ve müşterilerin bekleyiş süreçlerinde sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Piyasadaki bu belirsizliklerin ne zaman son bulacağı ve otomobil fiyatlarının istikrar kazanacağı ise henüz bilinmiyor.