Temmuz ayında hesaplar sil baştan! Askerlik ve doğum borçlanması için artık bu miktar ödenecek!

Emeklilik hakkı için hareket edenlerin için müjde haber kapıda. Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili başvurular yapıldı ve ödeme planlarındaki değişimler gün yüzüne çıktı.

Askere gitmiş olan kişilerin askerlik sürelerini emeklilik dönemlerine yansıyacak olan sigorta prim gün sayılarına eklemek artık mümkün. Askerlik borçlanması yapmış ya da yapacak olan kişiler, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin tamamını ya da bir kısmını emeklilik sürelerine eklenilebilecek prim gününe çevirebiliyorlar. Bu borçlanma ile emeklilik hakkı elde etmek mümkün.

Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar Oldu?

Yeni asgari ücret haberleri ile borçlanma tutarlarında da değişiklikler ortaya çıktı. Günlük 143,09 lira olarak belirlenen borçlanma tutarı askerlik ve doğum borçlanma primleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Lakin en düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olmayacağı da belirtildi. Asgari ücretin artışı ile paralel olacak olan SGK’nın borçlanma prim maliyeti de %34 oranında artacak.





Askerlik ve Doğum Borçlanması Hangi Şartlarla Sağlanır

Gereken şartları;

• Askerlik borcu yapmak isteyen kişilerin askerlik yapılması gereken yaştan büyük olması gerekmektedir.

• Askerlik borçlanması yapmak isteyenler sigortalı olarak çalışmaları gerekmektedir.

• Doğum borçlanması yapmak için herhangi bir sigortalı olarak çalışma şartı bulunmamaktadır.

• Doğumdan önceki son 3 yıl içinde en az 90 günlük bir sigortası bulunması gerekmektedir.

• Doğum borçlanması yapmak isteyen erkekler de, çocuğun annesiyle evli olmaları ve doğumdan önceki 3 yıl içinde 90 gün sigortalı olması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Hangi Dönemlerde Geçerlidir?

Askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin askerlik hizmetini yapmamaları ya da kısmen yapmış oldukları dönemler içinde hak sahibi olabilirler. Bu dönemler;

• Yurt içi ya da yurt dışında geçen süreçler,

• Yedek subay öğrenciliği yapmış olduğu süreçler,

• Yedek subay adaylığı dönemleri,

• Yedek astsubay öğrencilik süreçleri,

• Yedek astsubay adaylığı dönemi,

• Bedelli askerlik hizmeti,

• Terörle mücadelede göre yapmış olduğu süreçler

Olarak sıralanabilir. Doğum borçlanması yapacak olan kadınların, doğum sonrasındaki çalışma hayatına geri dönmelerini kolaylaştırmak için her çocuk adına 8’er haftalık bir sigorta durumu gerçekleşir.





Doğum Borçlanması Yaparken Hangi Şartlar Olmalıdır?

Doğum borçlanması, annelerin doğumdan önceki dört yıla ait olan prim gün sayısını borçlanarak emeklilik hizmeti sürelerini tamamlamalarına yardımcı olur. Bu durumdan yararlanmak için;

• Sigortalı olarak çalışması gerekmemektedir.

• Borçlanma yapılacak olan çocuğun annesi olmak gerekmektedir.

• Doğum tarihinin üstünden en az 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

• En az 120 gün sigortalı olması gerekmektedir.

Gibi şartları sağlaması gerekmektedir.

Borçlanma Yapılmasıyla Emeklilik Yaş Haddi Değişir Mi?

Borçlanma yapıldıktan sonra emeklilik yaş haddinde değişiklik bulunmaz. Lakin borçlanılan süreler emeklilik hesabında dikkate alındığı zaman emeklilik maaşı ve prim gün sayısı tamamlanarak hak kazanılır. Diğer bir yandan da, borçlanma işlemi yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir.