Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın

Emekli vatandaşlar için önemli duyurular peş peşe gelmeye başladı. Dilekçelerinizi hazırlayıp Temmuz ayına kadar başvuru yaparsanız fazla maaş alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÇİFTE MÜJDE

Bu sene asgari ücrete yapılan yüksek zamlar sonrasında emeklilere yapılacak seyyanen zam, refah payı gibi eklemeler emeklilik dilekçesi verecek kişiler için önem taşıyor. Aralık 2022 tarihinde dilekçe veren vatandaşlar Ocak 2023 tarihinde dilekçe verenlere göre daha fazla emeklilik alıyor. Emekli maaşları SGK'ya bildirilen prim ödemeleri kapsamında hesaplanıyor. TÜFE senelik artışın yüzde 100 oranı ve milli geliri yüzde 30 toplamıyla birlikte katsayı elde ediliyor. Haziran ayında başvuru yapan kişi ara zamlardan bir ay önce maaş almaya başlıyor. Bayram ikramiyeleri de bayramın olduğu ay içinde ödeniyor. Eğer emeklilik başvurunuzu Haziran ayında yaparsanız bayram ikramiyenizi de almış olursunuz.





Ancak başvurunuzu Temmuz ayında yaparsanız bayram ikramiyesinden faydalanamazsınız. Emeklilik başvurularında Haziran ve Temmuz ayı maaş oranlarını etkilemiyor. Ancak Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılıyor. Kıdem tazminatları da asgari ücret brütü ve memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam oranından sonra Temmuz ayından itibaren 13 bin 414 TL olarak hesaplanacak. Tavan tutar olan 20 bin TL ise Temmuz ayında yapılacak memur zamları sonrasında belirlenecek. Yani kıdem tazminatının 20-25 bin TL aralığında olması bekleniyor. Aralık 2023-Ocak 2024 ayları arasında emekliliğin hangi ayda daha avantajlı olacağı ile ilgili henüz bir tahmin bulunmuyor. Enflasyon verileri ve büyüme oranları ekonomiyi ve maaşları da etkileyecek. Temmuz ayında enflasyon üstünde refah payı oranları da eklenirse dilekçelerinizi bu sene bitmeden vermeniz emekliliğiniz için daha avantajlı olabilir.