  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın

Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın

Yayınlanma:
Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın
Emekliler bu fırsatı kaçırmasın! Daha fazla maaş alabilirsiniz! Peki başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Emekli vatandaşlar için önemli duyurular peş peşe gelmeye başladı. Dilekçelerinizi hazırlayıp Temmuz ayına kadar başvuru yaparsanız fazla maaş alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÇİFTE MÜJDE

Bu sene asgari ücrete yapılan yüksek zamlar sonrasında emeklilere yapılacak seyyanen zam, refah payı gibi eklemeler emeklilik dilekçesi verecek kişiler için önem taşıyor. Aralık 2022 tarihinde dilekçe veren vatandaşlar Ocak 2023 tarihinde dilekçe verenlere göre daha fazla emeklilik alıyor. Emekli maaşları SGK'ya bildirilen prim ödemeleri kapsamında hesaplanıyor. TÜFE senelik artışın yüzde 100 oranı ve milli geliri yüzde 30 toplamıyla birlikte katsayı elde ediliyor. Haziran ayında başvuru yapan kişi ara zamlardan bir ay önce maaş almaya başlıyor. Bayram ikramiyeleri de bayramın olduğu ay içinde ödeniyor. Eğer emeklilik başvurunuzu Haziran ayında yaparsanız bayram ikramiyenizi de almış olursunuz. 

Emeklilik Dilekçesi İçin Önemli Zamanlar

Ancak başvurunuzu Temmuz ayında yaparsanız bayram ikramiyesinden faydalanamazsınız. Emeklilik başvurularında Haziran ve Temmuz ayı maaş oranlarını etkilemiyor. Ancak Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılıyor. Kıdem tazminatları da asgari ücret brütü ve memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam oranından sonra Temmuz ayından itibaren 13 bin 414 TL olarak hesaplanacak. Tavan tutar olan 20 bin TL ise Temmuz ayında yapılacak memur zamları sonrasında belirlenecek. Yani kıdem tazminatının 20-25 bin TL aralığında olması bekleniyor. Aralık 2023-Ocak 2024 ayları arasında emekliliğin hangi ayda daha avantajlı olacağı ile ilgili henüz bir tahmin bulunmuyor. Enflasyon verileri ve büyüme oranları ekonomiyi ve maaşları da etkileyecek. Temmuz ayında enflasyon üstünde refah payı oranları da eklenirse dilekçelerinizi bu sene bitmeden vermeniz emekliliğiniz için daha avantajlı olabilir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak
Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak
Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor! Yeni tahmin geldi: Bakın yıl sonunda gram altın kaç TL olacak
Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor! Yeni tahmin geldi: Bakın yıl sonunda gram altın kaç TL olacak
Emekli ve memurların sonunda yüzü gülecek! 7500 TL'lik maaşları unutun: İşte zamlı Temmuz maaşları
Emekli ve memurların sonunda yüzü gülecek! 7500 TL'lik maaşları unutun: İşte zamlı Temmuz maaşları
Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler! Sitede oturanlara kötü haber: Yüzde 34 zam yolda
Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler! Sitede oturanlara kötü haber: Yüzde 34 zam yolda
Devlet kesenin ağzını açtı! Şartlara uyanlara 130 bin TL'yi geri ödemesiz verecek
Devlet kesenin ağzını açtı! Şartlara uyanlara 130 bin TL'yi geri ödemesiz verecek
Bakanlık uygun fiyatlı araçları satıyor! Nissan, Ford, Renault... Listeye bakmadan geçmeyin
Bakanlık uygun fiyatlı araçları satıyor! Nissan, Ford, Renault... Listeye bakmadan geçmeyin
4A 4B emeklisine şans güldü! Emekli maaşı 7500 TL üzeri olana katmerli zam geliyor: İşte masadaki yeni rakam
4A 4B emeklisine şans güldü! Emekli maaşı 7500 TL üzeri olana katmerli zam geliyor: İşte masadaki yeni rakam