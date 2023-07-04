Temmuz'da o ücretler de artıyor! 19 bin TL yerine 29 bin TL olarak ödenecek

Kıdem tazminatı, birçok çalışanın güvencesi olarak bilinen ve Erken Emeklilik Hakkı düzenlemesinden yararlanan 1.7 milyon vatandaşın da dikkatini çeken bir konudur. Her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen bir tavan üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, önemli bir konudur. Son gelişmelere göre, kıdem tazminatı tavanı asgari ücretlinin 13.414 liraya yükselmiştir. Bu tutar, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi miktarını aşamaz.

Temmuz 2023 için kıdem tazminatı tutarı bu hafta kesinleşecek ve memur zammıyla birlikte belirlenecektir. Maaşlarda yaklaşık %40-45 arasında bir artış beklenmektedir, bu da yeni kıdem tazminatı tutarının 27.975 lira ile 28.974 lira arasında olmasını beklediğimizi göstermektedir.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, kıdem tazminatını son aldıkları brüt ücret üzerinden alacaklardır.

KIDEM TAZMİNATI BU YIL İÇİN 19 BİN 982 LİRA





EYT kapsamında emekli olan bireyler, kıdeme hak kazanabilmek için en az bir yıl süreyle çalışma şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Emekli aylığı almayı hak eden herkes, aynı zamanda kıdem tazminatı da talep edebilir. Emekli olmak isteyenler, öncelikle işyerlerinden istifa etmeli, varsa biriken ücretlerini ve diğer haklarını alarak işten ayrılmalıdırlar.

Kadın çalışanlar, evlilik nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı hakkına sahip olurlar. Bu durumda, iş sözleşmesi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde yazılı olarak feshedilmeli, evliliği kanıtlayan belge işverene sunulmalı ve feshin nedeninin evlilik olduğu açıkça belirtilmelidir.

Kıdem tazminatı tavanı her yıl belirlenir ve bu yıl için 19.982 TL olarak açıklanmıştır. Bu miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayılarına göre hesaplanır. Ancak işveren, tavan miktarının üzerinde ödeme yapmada herhangi bir engel taşımamaktadır. Kıdem tazminatının tavan sınırına kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılır.