TOKİ kiradan ucuz taksitle ev sahibi yapacak! Ayda 2 bin TL taksitle kendi evinizde oturun!

Türkiye'nin en büyük konut sağlayıcısı TOKİ, yeni bir projeyle ev sahibi olmak isteyenlere umut veriyor. Şimdi duyurulan bu projede, 2+1 ve 3+1 konutlar çok uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksitler 2.000 TL ile 40.272 TL arasında değişecek şekilde düşük tutarlarla belirlendi. Başvurular için süre 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Başvurular için gereken miktar ise 1.000 TL olarak belirlendi. Konutlar için kura çekimi ise 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin bu yeni projesiyle, daha uygun maliyetlerle konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Ev hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için bu projeye başvurarak, düşük taksitlerle konut sahibi olma şansı doğuyor.

AYLIK TAKSİT 2 BİN 13 LİRA

Çorum 2023 projesi, çeşitli konut seçenekleri sunarak geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu projede yer alan konutların büyüklükleri brüt alan bazında 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare arasında değişmektedir. Net alanları ise 40 metrekare ile 46 metrekare arasında değişen konutlar bulunmaktadır. Bu şekilde farklı ihtiyaçlara ve tercihlere uygun konut seçenekleri sunulmaktadır.

Fiyatlar da projede yer alan konutların büyüklüğüne ve diğer özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Konut fiyatları 402.723 TL ile 481.487 TL arasında değişmektedir. Bu dairelerin değerine, konumlarına ve içerdiği özelliklere bağlı olarak belirlenmektedir.

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenlerin yüzde 10 peşinat ödemesi gerekmektedir. Peşinat miktarı, seçilen konutun fiyatına bağlı olarak 40.272 TL ile 48.148 TL arasında değişmektedir. Geri kalan tutar ise 180 ay (15 yıl) vadeli ödeme planı ile taksitlendirilmektedir.

Aylık taksit tutarları da konutun fiyatına, peşinat miktarına ve vade süresine bağlı olarak değişmektedir. Taksitler aylık 2.013 TL ile 2.407 TL arasında farklılık göstermektedir. Bu şekilde TOKİ'nin uygun taksit imkanları, yüksek fiyatlarla karşılaşılan ev piyasasında daha erişilebilir bir seçenek sunmaktadır.

Başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması önemlidir, çünkü benzer fırsatlar genellikle sınırlı bir süreyle sunulmaktadır. Bu nedenle ilgilenen kişilerin proje detaylarını takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir.