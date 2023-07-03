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Toplu parayı şimdi al 3 ay sonra öde! O banka kaçırılmaz kredi kampanyasını patlattı

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Toplu parayı şimdi al 3 ay sonra öde! O banka kaçırılmaz kredi kampanyasını patlattı
Bankalardan müşterilerine özel kampanyalar gelmeye devam ederken geçtiğimiz hafta ihtiyaç kredilerinden müjdeli haber geldi. 50 bin TL üzeri limitler için 3 ay erteleme imkanı sunuldu. İşte o bankadan görülmemiş avantajlar için tüm detaylar haberimizde.

Akbank hız kesmeden kampanyalarına devam ederken Türkiye'nin teknolojik yatırımlar konusunda ilk sırada yer alan bankadarn özel kampanya duyurusu geldi. Akbank müşterisi olma şartına bakılmadan 3 ay ertelemeli kredi verildi. Akbank 3 ay ertelemli kredi başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar...

Akbank tarafından verilen kredi için 50 bin TL altına 36 ay vade, 100 bin TL'ye kadar 24 ay ve 100 bin TL üzeri krediler için 12 ay vade imkanı sunuluyor. Geçtiğimiz sene faizsiz 10 bin TL kampanyasına gelen yoğunluk üzerine rakam 25 bin Tl olarak güncellendi. Başlatılan bu kampanyalarda bankanın daha önce müşterisi olunmasına bakılmıyor. 3 ay ertelemeli seçeneği ile 100 bin TL'ye kadar bayram kredisi veriliyor. Başvuru yapacaklar gerekli belgelerle beraber şubelere gidebilir. Bununla beraber 444 25 25 Akbank müşteri hizmetlerini arayarak işlemler tamamlanabilir.

akbank ertelemei

AKBANK ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi

Adres teyidini gösteren belge

Gelir belgesi ya da maaş bordrosu

Özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi

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