Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu

Peş peşe gelen zamlara bu defa toplu taşıma dahil oldu. Fiyatlara tarihi zam yapılırken yeni fiyatlar o tarihten sonra tarifeye yansıtılmaya başlayacağı duyuruldu. O ilde yaşayan vatandaşlara son dakika uyarısı yapılarak yeni bilet fiyatları açıklandı.