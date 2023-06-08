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  3. Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu

Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu

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Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu
Peş peşe gelen zamlara bu defa toplu taşıma dahil oldu. Fiyatlara tarihi zam yapılırken yeni fiyatlar o tarihten sonra tarifeye yansıtılmaya başlayacağı duyuruldu. O ilde yaşayan vatandaşlara son dakika uyarısı yapılarak yeni bilet fiyatları açıklandı.

3 Haziran itibariyle geçerli olacak toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Sivil ve öğrenci tarifesine güncelleme gelirken yüzde 100 zam yapıldığı duyuruldu. Sivil 45 TL olurken öğrenci ise 35 TL olacağı açıklandı.

toplu taşımaya zam

Enflasyonla beraber dolar ve altın fiyatlarının hızlıca yükselişi dikkatleri çekerken toplu taşımana ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zamlı fiyatlar üzerine vatandaşlarla paylaşılırken Rize'de yeni tarifeler uygulanmaya başlandı. 

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