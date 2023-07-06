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Trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! Akaryakıta dev zam açıklandı: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi

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Trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! Akaryakıta dev zam açıklandı: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilikle beraber zamlar sonrasında trafiğe çıkmak hayal haline geldi. Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 2 lira 11 kuruş zam geleceği duyuruldu. Seçim öncesi benzinin litresi 19.76 TL olurken motorin ise 18.58 olarak yer aldı. Trafiğe çıkmaya hazırlanan araçlar için zam haberi verildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin 26.14 TL

Motorin 23,90 TL

LPG: 11.85 TL

akaryakıt

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 26.19 TL

Motorin: 23,96 TL

LPG: 11.89 TL

ANKARA

Benzin: 26,64 TL

Motorin: 24,41 TL

LPG: 11.97 TL

İZMİR

Benzin: 26,66 TL

Motorin: 24,52 TL

LPG: 11.99 TL 

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