TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre yıllık baz yüzde 38,21!

TÜİK Haziran ayına ait enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda 2023 yılının Haziran ayı verilerinde TÜFE değişim oranının aylık %3,92 şeklinde gerçekleşirken Aralık ayına göre de %19,77 olarak belirlendi. TÜİK verilerinde enflasyon oranı yıllık %38,21, 12 aylık ortalama %59 oldu.

LOKANTA VE OTELLERİN FİYATLARI ARTTI

Geçen yılın aynı ay verilerine oranla en az artışı kaydeden ana grubun %14,76 ile konut inşaatları olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre en yüksek büyüme oranına sahip ana grup ise %67,22 ile restoran ile otel işletmeleri oldu.

TÜİK verilerinde ana harcama gruplarının 2023 Haziran ayında bir önceki ay verilerine oranla en düşük artış gösteren ana grubun %1,21 ile sağlık olduğu kaydedilirken öte yandan, 2023 yılı Haziran ayının verilerinde %11,13 ile bir önceki ay verilerine oranla en yüksek büyüme oranına sahip ana gruplar alkollü içecekler ile birlikte tütün oldu.





143 KALEMİN 117’SİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Haziran ayında, kapsanan 143 ana başlığın 20 ana başlığı için endeksin düştüğü, 6 ana başlığı için de endeksin değişmediği görüldü. 117 temel başlık endeksi ise yükseldi.

Haziran 2023'te ham gıda, enerji ve alkolün yanı sıra, tütün ve altının dışında aylık TÜFE %3,45, Aralık ayı verilerine oranla %23,64, yıllık bazda sırasıyla %46,63 ve oniki ay ortalamalarına göre de %59,18 şeklinde gerçekleşti.

"ENAG Yıllık %108,58 Enflasyon Oranı Açıkladı"

Bu arada, ENAG'a göre enflasyon Haziran'da %8,54 arttı.

Son 12 ayda e-TÜFE %108,58 arttı. Ocak-Haziran aylarında enflasyon %50,53 oldu.