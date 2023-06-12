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TÜİK'in Nisan ayı verilerinde işsizlik yeniden çift hanelerde!

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TÜİK'in Nisan ayı verilerinde işsizlik yeniden çift hanelerde!
Nisan ayına ait işsizlik oran verileri TÜİK tarafından açıklandı. Sonuç olarak, Nisan ayındaki işsizlik oranı Mart ayında ortaya çıkan yüzde 10 oranından yüzde 10,2 oranına yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayına ait işgücü istatistiklerini yayınladı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart'ta yüzde 10,0'da sabit kaldı. Nisan ayı içerisinde işsiz sayısı ise bir önceki ay verilerine oranla 74 bin artış gösterdi ve 3 milyon 585 bin şeklinde kaydedildi. Oran ise yüzde 10,2 şeklinde belirlendi.

TÜİK'in Nisan ayı verileri

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

5-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranının bir önceki ay verilerine oranla 1,2 puan düşerek yüzde 19,1'e yükseldiği görüldü. Bu yaş grubu için işsizlik oranlarının ise erkeklerde yüzde 15,7 oranında, kadınlarda da yüzde 25,4 oranında tahmin edilmiştir.

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