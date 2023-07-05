Tüp fiyatlarına bayram sonrası dev zam! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları patladı!

Kurban Bayramı öncesinde tüp fiyatlarına önemli bir zam yapıldı. Ancak, 2023 yılında tüp fiyatlarında büyük bir indirim uygulandı. Ne var ki, bu indirimden yararlanmak pek mümkün olmadı.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?





Kurban Bayramı öncesinde Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp gaz dağıtıcılarının fiyatlarına büyük ölçekli bir zam uygulandı. Zam sonrasında tüp fiyatlarının güncel durumu aşağıda belirtilmiştir...

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 74,00 TL



Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 380,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 390,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 380,00 TL

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00 TL



İpragaz 12 kg ev tüpü: 375,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 757,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.407,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.493,00 TL

Bu güncellemeler, tüp gaz fiyatlarının son durumunu yansıtmaktadır. Ancak, tüp fiyatları zamanla değişebilir, bu nedenle en güncel fiyat bilgilerini ilgili tüp gaz dağıtıcılarından veya resmi kanallardan doğrulamanız önemlidir.