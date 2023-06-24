Tüp fiyatlarına büyük zam geldi! 350 TL'yi aştı: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları değişti

En çok zamlanan ürünlerden olan tüp fiyatlarının geldiği nokta cep yakmaya başladı. Birçok şirket tüp maliyetlerin artışlarından ötürü zamlanlandığı belirtildi. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu.