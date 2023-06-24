Tüp fiyatlarına büyük zam geldi! 350 TL'yi aştı: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları değişti
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En çok zamlanan ürünlerden olan tüp fiyatlarının geldiği nokta cep yakmaya başladı. Birçok şirket tüp maliyetlerin artışlarından ötürü zamlanlandığı belirtildi. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu.
2023 yılında tüp fiyatlarında rekor artış dikkatleri çekti. Haziran ayında tüp fiyatlarına peş peşe zam gelirken güncel rakamlar merak konusu oldu. Güncel tüp fiyatları belli oldu. 22 Haziran 2023 Bizimgaz, İpragaz ve Bizimgaz fiyatları...
GÜNCEL TÜP FİYATLARI
AYGAZ
2 kg ev tüpü: 85 TL
12 kg tombul ev tüpü: 365 TL
Maksi tombul 12 kg tüp: 375 TL
12 kg valfli uzun ev tüpü 375 TL
İPRAGAZ
2 kg gri piknik tüpü: 71 TL
12 kg ev tüpü: 355 TL
24 kg ticari tüp: 717 TL
45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL
45 kg propan tüpü: 1.418 TL
BİZİMGAZ
2 kg gri piknik tüpü: 71 TL
12 kg ev tüpü: 355 TL
24 kg ticari tüp: 717 TL
45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL
45 kg propan tüpü: 1.418 TL
Ekonomi
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