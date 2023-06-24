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Tüp fiyatlarına büyük zam geldi! 350 TL'yi aştı: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları değişti

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Tüp fiyatlarına büyük zam geldi! 350 TL'yi aştı: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları değişti
En çok zamlanan ürünlerden olan tüp fiyatlarının geldiği nokta cep yakmaya başladı. Birçok şirket tüp maliyetlerin artışlarından ötürü zamlanlandığı belirtildi. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu.

2023 yılında tüp fiyatlarında rekor artış dikkatleri çekti. Haziran ayında tüp fiyatlarına peş peşe zam gelirken güncel rakamlar merak konusu oldu. Güncel tüp fiyatları belli oldu. 22 Haziran 2023 Bizimgaz, İpragaz ve Bizimgaz fiyatları...

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ

2 kg ev tüpü: 85 TL

12 kg tombul ev tüpü: 365 TL

Maksi tombul 12 kg tüp: 375 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü 375 TL

tüp fiyatları

İPRAGAZ

2 kg gri piknik tüpü: 71 TL

12 kg ev tüpü: 355 TL

24 kg ticari tüp: 717 TL

45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL

45 kg propan tüpü: 1.418 TL

BİZİMGAZ

2 kg gri piknik tüpü: 71 TL

12 kg ev tüpü: 355 TL

24 kg ticari tüp: 717 TL

45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL

45 kg propan tüpü: 1.418 TL

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