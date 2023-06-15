Tüp fiyatlarına cep yakan zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya güncel tüp fiyatları değişti!
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En çok zamlanan ürünlerin başında gelen mutfak tüpleri bir zam ile karşı karşıya kaldı. Üretim maliyetlerinin artışıyla beraber satış fiyatlarında yükselişler dikkatleri çekti. Mutfak tüp fiyatları tavan yaparak tüketicileri korkuttu. İşte, güncel mutfak tüp fiyatları...
Geçtiğimiz sene fiyatlarına bakıldığında mutfak tüpü fiyatlarının hızlı yükselişi endişelere neden oldu. Oluşan bu artışlar karşısında mutfak tüplerinin fiyatları merak konusu oldu. Mutfak tüp fiyatlarının neden arttığı araştırılırken güncel fiyatlar ise cep yakmaya başladı.
GÜNCEL TÜP FİYATLARI
AYGAZ
12 kg'lık Tombul ev tüpü 375 TL
12 kg'lık mini valfli uzun ev tüpü 365 TL
Maksi tombul tüp 365 TL
Mini 85 TL
İPRAGAZ
Piknik 2 kg'lık tüp 71 TL
12 kg'lık tüp 355 TL
BİZİMGAZ
2 kg'lık piknik tüpü 71 TL
12 kg'lık tüp 355 TL
24 kg'lık tüp 717 TL
45 kg'lık sanayi tüpü 1332 TL
Ekonomi
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