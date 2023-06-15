  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Tüp fiyatlarına cep yakan zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya güncel tüp fiyatları değişti!

Tüp fiyatlarına cep yakan zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya güncel tüp fiyatları değişti!

Yayınlanma:
Tüp fiyatlarına cep yakan zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya güncel tüp fiyatları değişti!
En çok zamlanan ürünlerin başında gelen mutfak tüpleri bir zam ile karşı karşıya kaldı. Üretim maliyetlerinin artışıyla beraber satış fiyatlarında yükselişler dikkatleri çekti. Mutfak tüp fiyatları tavan yaparak tüketicileri korkuttu. İşte, güncel mutfak tüp fiyatları...

Geçtiğimiz sene fiyatlarına bakıldığında mutfak tüpü fiyatlarının hızlı yükselişi endişelere neden oldu. Oluşan bu artışlar karşısında mutfak tüplerinin fiyatları merak konusu oldu. Mutfak tüp fiyatlarının neden arttığı araştırılırken güncel fiyatlar ise cep yakmaya başladı.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ

12 kg'lık Tombul ev tüpü 375 TL

12 kg'lık mini valfli uzun ev tüpü 365 TL

Maksi tombul tüp 365 TL

Mini 85 TL

mutfak tüpü

İPRAGAZ

Piknik 2 kg'lık tüp 71 TL

12 kg'lık tüp 355 TL

BİZİMGAZ

2 kg'lık piknik tüpü 71 TL

12 kg'lık tüp 355 TL

24 kg'lık tüp 717 TL

45 kg'lık sanayi tüpü 1332 TL 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Şartları sağlayan kadınlara ayda 1.875 TL maaş ödenecek
Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Şartları sağlayan kadınlara ayda 1.875 TL maaş ödenecek
Banka kartı kullananlara büyük şans! 3000 TL karşılıksız para yüklenecek: O tarihe kadar başvurun
Banka kartı kullananlara büyük şans! 3000 TL karşılıksız para yüklenecek: O tarihe kadar başvurun
O bankanın müşterilerine son çağrı! Bir haftanız kaldı: Geri ödemesiz 2500 TL almak için son şans
O bankanın müşterilerine son çağrı! Bir haftanız kaldı: Geri ödemesiz 2500 TL almak için son şans
Acil paraya ihtiyacı olanlara hızır gibi yetişen kredi! 15 bin TL başvuranlara anında veriliyor!
Acil paraya ihtiyacı olanlara hızır gibi yetişen kredi! 15 bin TL başvuranlara anında veriliyor!
Akaryakıta zam, toplu taşımaya zam! O ilde otobüs ve dolmuş ücretleri resmen ikiye katlandı!
Akaryakıta zam, toplu taşımaya zam! O ilde otobüs ve dolmuş ücretleri resmen ikiye katlandı!
Nakit paraya ihtiyacı olanlar hemen başvurabilir! O banka faizsiz kredi kampanyasını başlattı
Nakit paraya ihtiyacı olanlar hemen başvurabilir! O banka faizsiz kredi kampanyasını başlattı
FED, 15 aylık döngüsünü kırdı: Faiz 5-5,25 aralığında sabit bırakıldı!
FED, 15 aylık döngüsünü kırdı: Faiz 5-5,25 aralığında sabit bırakıldı!