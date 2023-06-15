Tüp fiyatlarına cep yakan zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya güncel tüp fiyatları değişti!

Geçtiğimiz sene fiyatlarına bakıldığında mutfak tüpü fiyatlarının hızlı yükselişi endişelere neden oldu. Oluşan bu artışlar karşısında mutfak tüplerinin fiyatları merak konusu oldu. Mutfak tüp fiyatlarının neden arttığı araştırılırken güncel fiyatlar ise cep yakmaya başladı.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

AYGAZ

12 kg'lık Tombul ev tüpü 375 TL

12 kg'lık mini valfli uzun ev tüpü 365 TL

Maksi tombul tüp 365 TL

Mini 85 TL





İPRAGAZ

Piknik 2 kg'lık tüp 71 TL

12 kg'lık tüp 355 TL

BİZİMGAZ

2 kg'lık piknik tüpü 71 TL

12 kg'lık tüp 355 TL

24 kg'lık tüp 717 TL

45 kg'lık sanayi tüpü 1332 TL