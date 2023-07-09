Tüp fiyatlarına enflasyon zammı geldi! Evinde tüp kullananlar yandı: İşte güncel tüp fiyatları

2023 yılında tüp fiyatlarına geçen yılın aksine büyük bir indirim uygulanmış olsa da bu indirim süresi çok geçmeden zamma dönüştü. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tüp fiyatlarına ardı ardına zam yapıldı ve fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. İşte 6 Temmuz itibarıyla güncel Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum...

TÜP FİYATLARINDA GÜNCEL RAKAM





AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 74,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 380,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 390,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 380,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 375,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 757,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.407,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.493,00 TL

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 75,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 375,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 757,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.407,00 TL

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 1.493,00 TL

Tüp fiyatlarındaki bu artışlar, tüketicilerin bütçelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Zam üstüne zam gelmesi, tüp gaz kullanıcılarının ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Bu fiyat artışlarının nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve arz-talep dengesindeki değişimler yer almaktadır.

Tüp fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi, vatandaşları daha verimli kullanım alışkanlıkları edinmeye teşvik etmektedir. Aynı zamanda, alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin araştırılması da önemlidir. Bu şekilde bireysel olarak enerji maliyetlerini kontrol altına almak mümkün olabilir.