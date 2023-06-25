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Turizm sezonunu açan Türkiye'de turist rekoru!

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Turizm sezonunu açan Türkiye'de turist rekoru!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de turizm sezonunun açılmasının ardından görülen yoğunluk hakkında konuştu ve konuşmasında "Sezona yoğun başladık ve rekorlar kırdık. Antalya Havalimanı'na her gün yaklaşık olarak 100 bin yabancı turistin geldiği anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı bir açıklamada turizm sezonunun rekor ivmeyle başladığını söyledi. Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'ndan her gün 90 bin ila 100 bin arasında yabancı turistin geldiğini aktardı.

"Kentlerimizin arkeolojik değerini vurgulamamız gerekiyor."

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Antalya'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk kez Alanya'yı ziyaret etti. Bakan Ersoy, Antalya, Alanya ve diğer çevre ilçelerdeki sorunların hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı ve şunları aktardı:

Turizm sezonunu açan Türkiye'de turist rekoru

"Antalya çok ama çok ama çok önemli bir şehirdir. Hem tarım için çok önemli bir şehir, hem de turizm açısından bir başkent. Daha önceki rakamlara, geçen seneki rakamlara ve bu seneki rakamlara baktığınız zaman Antalya aldığımız şehir. Turizm ve turizm gelirlerini sadece sezona değil sezon dışına da yılın 12 ayına yaymak çok önemlidir. Bunu başarmak istiyorsanız öncelikle şehrimizin kalıntılarını ve arkeolojik değerini ön plana çıkarmalıyız. Bu nedenle bu konudaki çalışmalarımızı arttırdık. Bildiğiniz üzere geçen yıl başlattığımız paralel çalışmalar var. Ardından Kemer'i dahil ediyoruz. Şimdi Syedra antik kentini ziyaret edeceğiz. İnşallah bu haftadan itibaren orada çok yoğun ve hızlı bir çalışma başlatmayı planlıyoruz."

 Bakanlıklarda olsun, yerel yönetimlerde olsun Antalya'nın işleriyle ilgileneceklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: “Antalya'yı yalnız bırakmayacağız. Gazipaşa, Alanya'dan Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafi alanı kapsayan şehrimizi ziyaret edeceğiz. İhtiyaç olan her şey bulunacak." dedi.

"GÜNLÜK 100 BİN TURİST GİRİŞİ"

Deprem ve sonrası içinde gergin bir seçim süreci tamamladıklarını hatırlatan Ersoy, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi sezona yeniden güçlü bir şekilde giriyoruz, rekorlar kırıyoruz. Antalya havalimanına günlük yaklaşık olarak 100 bin yabancı turistin gelmeye başladığı biliniyor. İnşallah bu sayı daha da artacak.

Arkadaşlarımız kısaca Antalya'nın ihtiyaçlarını anlattılar. Aldığım bu notları da verdim. Antalya-Alanya otoyolunun ihalesini yapacağımızı zaten biliyorsunuz. O zamana kadar mevcut otoyolda bazı iyileştirmeler yaparak bu süreci kolaylaştırmamız gerekiyor. Yine belediyenin sorumluluğunda olmasına rağmen tedavi ile ilgili sorunlardan bahsediyorlar. Daha önce büyükşehir yönetimini ele geçirerek Belek bölgesinin arınmasını yapmıştık, Şimdi Kemer'i incelemeye başladık. Geçen yılın sonunda temelini atmıştık. Yıl sonuna kadar Kemer ile ilgili artan sorunları çözmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar bana Alanya'ya olan ihtiyaçlarını anlattılar. Gücümüz olsa da olmasa da. Onlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Gerekli noktaları belirleyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bunlara bir çözüm bulacağız”

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