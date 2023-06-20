Türk Seramik Sektörü İhracatta Hedeflerini Korumak İçin Politikalar İstiyor

Türk seramik sektörünün temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen ‘11'inci Seramik Sektör Buluşması'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Açılışını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'in hazırlamış olduğu etkinlikte sektörün güncel ihracat ve ithalat verileri ile Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Seramik sektörünün Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değerle bir arada net döviz girdisi ve yüksek istihdam sağladığını aktaran Erdem Çenesiz, “Pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmek, yeni pazarlara erişmek ve geçmeyi başaran yılki ihracat rakamlarımızı koruyabilmek için doğal gaz fiyatlandırmamızın AB'deki rakiplerimizden daha yüksek olmamasını, ham madde arzındaki risklerin giderilmesini ve finansmana erişimi de kapsayacak şekilde orta vadeli politikalar oluşturulmasını bekliyoruz” dedi.

Seramik sektörünün 2022 yılında değer bazında daha önceki seneye oranla yüzde 15 artış ile 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Çenesiz, “Gerek üretim kapasitesi gerekse 174 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünyanın öncü seramik üreticileri arasında bulunan ülkemiz, küresel belirsizliklerin arttığı 2023 yılına, geçtiğimiz yıl ulaşılan ihracat seviyesini koruma hedefiyle başladı. Ancak yılın ilk beş ayını değerlendirirsek enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve başta ABD olmak suretiyle ihracat pazarlarımızda uygulanan sıkı para politikaları sonucunda konut sektörlerinin yavaşlaması ihracatımızda gerilemeye sebep oldu. Bunun neticesinde Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir kayıpla 625 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi.

Yılın ikinci yarısıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Çenesiz, “Deprem bölgesindeki yeni konut inşaatları ve yenileme işleri ile yurt genelindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeni ile iç pazarın, dış pazara göre daha hareketli olmasını bekliyoruz. Diğer konut inşaatlarıyla ilgili gelişmeler ise uygulanacak ekonomi politikalarıyla yön bulacak. Özellikle olası faiz artışları neticesinde inşaat işlerinin yavaşlaması beklenebilir. Tüm bu gelişmelere rağmen 2023'ün başında belirlediğimiz gibi geçtiğimiz yılki ihracat rakamlarımızı koruyabiliriz. Ancak bu kayıpların telafi edilmesi adına ihracatın geri planda kalmayacağı bir kur politikası gerekiyor” şeklinde konuştu.

Seramik sektörünün önemli ham maddelerinden birisi olan kil temini konusunda Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan sıkıntıların azalsa da sürdüğünü belirten Çenesiz, “Şile bölgesinde kaliteli kil, döküm kumu ve agrega yatakları mevcut. Buraları öncelikle ham madde olarak kullanıp, sonrasında ise hafriyat döküm sahası olarak doldurup, en son da ağaçlandırarak pek çok güzel mesire yerleri yapabiliriz” diye açıklama yaptı.