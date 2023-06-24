Türk Telekom aboneliği olanlara kötü haber! Dev zam geliyor

Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Bu zamdan etkilenecek olanlar arasında sabit internet hizmeti kullanıcıları bulunuyor. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı. Döviz kurundaki yükselişin teknolojik ürün ve hizmetlere yansımasıyla birlikte Türk Telekom da fiyat artışına gitmeye karar verdi.





Yeni fiyat listesi 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak. Bireysel tarifeler, kurumsal tarifeler ve diğer ücretlerde zam yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, yazlık internet paketlerinde de fiyat değişiklikleri meydana gelecektir. Detaylı fiyat bilgileri için Türk Telekom'un resmi web sitesini veya müşteri hizmetlerini kontrol edebilirsiniz.