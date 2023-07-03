Türkiye içinm flaş karar çıktı! Tam 1 milyar dolar ülkeye giriş yapıyor

Dünya Bankası, Türkiye'ye 6 Şubat depremlerinde meydana gelen tahribatı gidermek ve yeniden yapılaşmayı desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık bir finansman sağlama kararı aldı. Bu finansman, etkilenen bölgelerde temel kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine ve dayanıklı konutların inşasına yönelik kullanılacak.



450 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi'ni onayladı. Bu proje, depremden en çok etkilenen bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin yeniden sağlanması, hasar gören belediye altyapısının yeniden inşası ve kırsal konutların onarımı veya yeniden inşası gibi faaliyetleri kapsayacak. Projeyi 11 ilde yaşayan yaklaşık 14 milyon kişiye yönelik bir çözüm olarak planlanıyor.

Ayrıca, Dünya Bankası Türkiye'deki KOBİ'ler için de 450 milyon dolarlık kredi sağlayacak. Bu proje, KOBİ'leri desteklemek ve likidite baskılarını azaltarak faaliyetlerini yeniden başlatmalarını ve istihdamı artırmalarını hedefliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülecek olan bu proje, KOBİ'lerin güçlenmelerine ve toparlanmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin onaylanmasıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Dünya Bankası olarak yanında olmaya devam ediyoruz. Etkilenen toplulukların yeniden yapılanmasına destek vermek için Türkiye ile birlikte çalışacağız" dedi.

Dünya Bankası'nın desteklediği proje aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği önlemlerine odaklanacak. Deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları sırasında, yeşil ve enerji verimli çözümlerle altyapı projeleri hayata geçirilecek. Böylece, çevresel etkilerin azaltılması ve iklim dostu bir yapılanmanın sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca, afetlere dayanıklı altyapının güçlendirilmesi ve risk azaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için önlemler alınacak. Deprem tehlikesine karşı daha dirençli binalar inşa edilerek, toplumun gelecekteki depremlerden daha az etkilenmesi amaçlanıyor. Bu sayede, risklerin azaltılması ve afetlere karşı daha hazırlıklı bir Türkiye oluşturulması hedefleniyor.