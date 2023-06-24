Türkiye ve AB arasındaki mali işbirliği usul ve esasları belirlendi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle işbirliği ve koordinasyon sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge, Türkiye ve AB arasındaki mali işbirliğinin usul ve esaslarını belirliyor. Genelge kapsamında, AB'den sağlanacak fonların, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılacağı vurgulanıyor. Ayrıca, fonların kullanımında, Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB Programları ve Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan sorumlu kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacak.

Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü Avrupa Birliği Başkanı olarak atandı

Genelge kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Başkanı görevlendirildi. Fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belli olurken, Ulusal Programlama Uyum Koordinatörlüğü görevini ise Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı yürütecek.