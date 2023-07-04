UİB'nin İhracat Rakamları Artış Gösterdi

UİB, Haziran 2023 dış satımını 3 milyar 167 milyon 155 bin dolar olarak açıkladı. Yılın ilk 6 ayında ise ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,28 artarak 18 milyar 152 milyon 558 bin dolara ulaştı.

Alt birliklerden OİB'in haziran ayındaki dış satımı 2 milyar 619 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in ocak-haziran dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,27 artarak 15 milyar 17 milyon 224 bin dolar olarak kaydedildi.

UTİB, haziranda 105 milyon 894 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-haziran dönemdeki ihracatı ise 656 milyon 868 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

UHKİB'nin haziran ayındaki ihracatı 90 milyon 627 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayındaki ihracatı ise 537 milyon 715 bin dolar seviyelerinde kaydedildi.

UMSMİB, haziranda 24 milyon 627 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-haziran dönemi dış satımı ise 116 milyon 245 bin dolara ulaştı.

UYMSİB'nin haziran ayındaki ihracatı 19 milyon 450 bin dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında ise ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 74 milyon 972 bin dolar oldu.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, kurban bayramı nedeniyle iş günü kaybına rağmen haziran ayında ihracatlarını artırarak 6 aylık toplamda yüzde 14'lük artış oranıyla 18 milyar doları aştıklarını belirtti.