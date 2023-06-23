Üniversiteli öğrencilerin yükü hafifleyecek! Vergisiz cep telefonu geliyor: Fiyatlar netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gençlere yönelik müjdeli haberlerin paylaşıldığı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, cep telefonu, bedava internet ve gençlik bankası gibi konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere verilen sözlerin tutulacağını ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Cep telefonu ve bedava internet gibi teknolojik imkanların gençlerin iletişim ve bilgi erişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu konuda çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET







AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan bazı vaatler de açıklandı. Buna göre, genç çiftlere faizsiz olarak 150 bin liralık evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenim gören gençlere vergi muafiyeti sağlanarak, bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar edinimlerinde destek verilecek. Ayrıca öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti sunulacak.

Kamuya yapılan atamalarda mülakat uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) oluşturulacak ve üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik Kartı" uygulaması başlatılacak. Bu kart sayesinde gençler, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabilecekler.

Bu adımların gençlere yönelik daha fazla destek sağlamayı amaçladığı ve gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha iyi imkanlara sahip olmalarını hedeflediği ifade edildi.