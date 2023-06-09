Ünlü ekonomistten korkutan tahmin! 1 dolar o tarihte 35 TL olacak!

ÜNLÜ EKONOMİST’TEN DOLAR TAHMİNİ!: DOLAR 35 LİRAYI GÖRECEK!

Ünlü Ekonomist Çetin Ünsalan dolar kurunda devam eden yükselişinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şuan 24-25 lira bandında fiyatlanan dolar kuru için tahminini açıklayan ekonomist Ünsalan önemli açıklamaları ile gündeme geldi.





Dolar 7 Haziran sabahı sert bir yükselişle gözleri üzerine çekti. Bu yükselişin normale geçme adımı olduğunu ifade eden ekonomist Ünsalan dolar üzerindeki baskıların kalkmasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Ünsalan doların olması gereken banda ulaştığını da belirtti.

Katıldığı bir programda dolar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ünsalan doların geldiği seviyelerden panik yapılması bir seviyelere ulaştığını belirtti. Ünsalan doların önümüzdeki günlerde 35 liralara kadar yükselebileceğinin de altını çizdi.

Dolar için 24-25 liraların enflasyona göre düşük kaldığını ifade eden Ünsalan Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesi ile birlikte verilerin daha da şeffaflaşacağını belirtti. bu nedenle de dolar kurunun da 35 seviyelerini test edeceğini belirtti.

ÜNSALAN’DAN DOLAR DEĞERLENDİRMESİ

Ünsalan ayrıca şunları da belirtti: ‘Şimdi bu yükselişi daha dövizde yükseliş olarak değerlendirmemiz lazım. Şu anda baskılanan noktadan 23’ler 24’ler çok şaşırtıcı değil. Sadece enflasyonu bile baz alsanız 24-25’lere kadar bunun gelmesi gerekiyor ki gerçek enflasyondan bahsetmiyorum. Nispeten gerçek enflasyondan da bahsettiğimizde de hemen kısa vadede eğer 24’ler 25’lerle bu işi biraz soğutabilir iseniz bu sizin doğru hamleler yapabilmek için 2-3 ayınızı kazanmanızı sağlayacak. Eğer o 2-3 ay içerisinde de aklı başında bir ekonomi programı ortaya koymayı başarırsanız yani popülizm olmayan, işte biraz verilerle gerçeğe gelen, yüzleşen bir şeyler yaparsanız; sanıyorum dolar kuru o zaman 30-35 TL arasında bir yerde kontrol altına almış olabiliriz.

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı; ‘geçtiğimiz yılbaşında dolar kurunun 24 TL olması gerekiyordu’ dedi. Dikkatinizi çekerim; yani şu anda biz 24’ün altındayız. Bu aynı şey faiz oranlarıyla da ilgili ve geçerli. Şu anda dolar kuru olması gereken yere gidiyor. Eğer biz ekonomiyi sağlıklı yönetebilir isek ve daha sonrası için de nitelikli aklı başında planlı bir ekonomi ve gerçek bir veri üzerine kurgulanmış bir ekonomi olursa ondan sonraki fazda bu ekonomi yönetiminin, bu işin yapıp yapamayacağını tartışabiliriz.

VERİLER ŞEFFAFLAŞMASI GEREKİYOR

Şu anda daha sadece köpük gidiyor o yüzden ben bu aşamada şunu da söyleyeyim; yani seçim öncesinde bunun yükseleceğini söyleyen biri olarak; herkese de şu anda bu işi sakince karşılamalarını öneriyorum. Yani çünkü şu anda ihtiyacımız olmayan tek şey panik. Peki ilk adım ne olmalı? Ekonominin ilk adımı şu anda ne olmalı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te rasyonel politikalara dönülmesi lazım dedi. Önceliğimiz enflasyonla mücadele dedi Bu nedenle verileri %100 gerçeğe döndüreceğiz yani ne kadar acı olursa olsun bizim gerçekten enflasyonumuz ne? İşsizliğimiz ne? Bunları bir kere bir net bir biçimde ortaya koymak zorundayız çünkü eğer bunlar gerçek değilse bunun üzerine kurguladığımız hiçbir şeyin sonuç verebilme ihtimali yok.

Evet belki hoşumuza gitmeyecek belki kızcağız belki üzüleceğiz ama biz zaten örneğin; TÜİK’in açıkladığı %39 enflasyonla yaşayan var mı yok. Bizler yüzde 100’ün üzerinde bir enflasyon yaşıyoruz zaten. O yüzden bizim hayatımızda çok bir şey değişmeyecek. Biz zaten o maliyeti yaşıyoruz ama gerçek ortaya çıktıkça bu sefer işte satın alma gücüyle ilgili neler yapılması gerekiyor? Reel sektörün nerelerde desteklenmesi gerekiyor? Oldu da bir para buldunuz; -şu fotoğraf içerisinde zor gözüküyor- o gelen paranın ne maksatla kullanılacağının planlaması ancak gerçek veriler üzerine kurgulanır.’