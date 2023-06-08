Uzun süre sonra ilk kez görülen fiyat! 1,25 TL'ye satılacak: Bu hafta BİM'de başlıyor

Ara zam süreci başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine sonrasında asgari ücret zammı hakkında net bir mesaj vermişti. Asgari ücret zam pazarlığı nasıl işleyecek? Asgari ücret için, işveren, işçi ve hükümet tarafından gelen sinyaller neler? Kulislerde farklı rakamlar konuşulurken daha önceki '500 dolar' vurgusuna dikkat çekiliyor. Mevcut kurla bakıldığında 11 binin üzerine çıkabileceği yorumları yapılırken Fatih Portakal da kulis bilgisi olarak '11.500 TL' demişti. İşte sürecin detayları...