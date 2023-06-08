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Uzun süre sonra ilk kez görülen fiyat! 1,25 TL'ye satılacak: Bu hafta BİM'de başlıyor

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Uzun süre sonra ilk kez görülen fiyat! 1,25 TL'ye satılacak: Bu hafta BİM'de başlıyor
Ara zam süreci başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine sonrasında asgari ücret zammı hakkında net bir mesaj vermişti. Asgari ücret zam pazarlığı nasıl işleyecek? Asgari ücret için, işveren, işçi ve hükümet tarafından gelen sinyaller neler? Kulislerde farklı rakamlar konuşulurken daha önceki '500 dolar' vurgusuna dikkat çekiliyor. Mevcut kurla bakıldığında 11 binin üzerine çıkabileceği yorumları yapılırken Fatih Portakal da kulis bilgisi olarak '11.500 TL' demişti. İşte sürecin detayları...

Sevilen market zincirlerinden olan BİM indirim fırsatlarında daha da cömert davranırken haftalık indirimler yüzleri güldürdü. Meyve, sebze, temizlik malzemeleri, kozmetik ürünleri ve daha birçok üründe fırsatlar yer alıyor. BİM 9 Haziran 2023 Cuma kataloğu yayınlandı. İşte, o katalog...

BİM 9 HAZİRAN 2023 KATALOĞU

BİM 9 haziran

Bİm kataloğu

bim 9 haziran 2023

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