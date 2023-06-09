Vakıfbank 350 bin TL'ye ev sahibi yapıyor! Hemen başvurun 3+1 daireyi bedava fiyatına alın!

ABD doları kuru şu anda bankalarda 24,23 TL seviyesindeyken, inşaat maliyetleri de bu artışa paralel olarak yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla ev fiyatları da buna bağlı olarak artmaktadır. Ancak kamu bankaları tarafından bir ay öncesinden satışa sunulan dairelerin fiyatlarındaki artışlar henüz yansıtılmamış durumda.

Vakıfbank, dolar kurunun daha düşük seviyelerde olduğu zamanlarda 345 bin TL fiyatla satışa sunduğu 3+1 dairelerin fiyatını sabit tutma kararı almıştır. Başvurular hala aynı fiyat üzerinden devam etmektedir ve daireler hemen teslim edilebilecek durumdadır.

Önemli bir not olarak belirtmek gerekirse, 345.000 TL fiyat peşinat bedelidir. Ancak peşinatı yeterli olmayanlar, 45.000 TL peşinat vererek aylık 5.085,38 TL ödemeyle 120 ayda daireye sahip olabilirler. Bu şekilde değerlendirildiğinde, aylık taksitlerle evin fiyatı oldukça avantajlı bir seviyededir.

Peki, bu 345.000 TL'lik ev hangi ilde bulunuyor? Genel yapı özellikleri nelerdir? Nasıl satın alınabilir? İşte detaylar...

AYDA 5 BİN LİRA ÖDEYEREK EV SAHİBİ OLUN





Bu ev, Vakıfbank tarafından satışa sunulan ve 123 metrekare oturum alanına sahip bir dairedir. Devlet hastanesi, eczane, market ve toplu taşıma durakları gibi olanaklara yürüme mesafesindedir.

Daireler kat kaloriferli olup, salon, 3 oda, antre, mutfak, hol, wc, banyo ve balkon gibi bölümlerden oluşmaktadır. Tüm daireler ara katta yer almaktadır. Merkezi bir konumda bulunan bu konutlar, Vakıfbank tarafından doğrudan satılmaktadır.

Bugün satışa sunulan bu emlak, Vakıfbank tarafından teklif usulüyle satışa çıkarılmıştır. Minimum 5.000 TL teklif vererek bu ilandaki daireye sahip olma şansına sahipsiniz. Teklif verebilmek için Vakıfbank hesabınızda 16.750 TL paranızın bulunması gerekmektedir.