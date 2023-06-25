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Vali Ersin Yazıcı: Antalya Türkiye'nin Misafir Odasıdır

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Vali Ersin Yazıcı: Antalya Türkiye'nin Misafir Odasıdır
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin eşsiz doğası, tarihi ve turizm imkanları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yazıcı, dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısının 5 milyon 71 bin 305 olduğunu açıkladı. Antalya'ya 24 Haziran'da 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle bir rekor daha kırıldı. Kentte yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.

Antalya, eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Türkiye'nin misafir odasıdır. Turizmin başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 oldu. 17 Haziran'da 86 bin 278 yabancı yolcu girişiyle bu yılın günlük rekoru kırılan Antalya'ya, 24 Haziran'da hava yoluyla 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle rekor yenilendi. Yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.

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