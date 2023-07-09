Vizeden notere, krediden şans oyunlarına dev zam paketi açıldı! İşte yeni fiyat listesi

Güncel gelişmelere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bir dizi harç ücreti ve vergi oranında değişiklikler yapıldı. Karar, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış getirdi. Bu artış, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçları gibi birçok alanda geçerli olacak.

TELEFON KULLANIM HARCI 20 BİN LİRA OLDU







Karara göre, trafik harçlarındaki 'Sürücü belgesi harçları' artıştan muaf tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Ayrıca, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar da değiştirildi. Bu karara göre, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20'ye, yüzde 8 olan KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltildi. Bu değişiklikler, tüketici tarafından ödenen vergi miktarında artış anlamına geliyor.

Ayrıca, Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Karara göre, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 vergi uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde olan bu karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu değişikliklerle birlikte, bireyler ve işletmeler arasında ek mali yüklerin oluşması bekleniyor

Son güncel gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte harç ücretleri ve vergi oranlarında değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlarda yüzde 50 oranında artış getirdi. Bu artış birçok alanda geçerli olacak ve aşağıdaki alanları kapsayacak:

Yargı Harçları: Mahkemelerde dava açma, icra takibi gibi işlemlerde ödenen harçlar üzerinde artış oldu.

Noter Harçları: Noterlik işlemleri sırasında ödenen harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Vergi Yargısı Harçları: Vergi mahkemelerinde görülen davalar için ödenen harçlar arttı.

Tapu ve Kadastro Harçları: Taşınmaz mal alım satımı, tapu devri gibi işlemlerde ödenen harçlara zam geldi.

Konsolosluk Harçları: Vize başvuruları, pasaport yenileme gibi konsolosluk işlemlerinde ödenen harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

İkamet Tezkeresi Harçları: Yabancıların ikamet izni alırken ödediği harçlarda zam gerçekleşti.

Çalışma İzni Harçları: Yabancıların çalışma izni alırken ödedikleri harçlar üzerinde artış oldu.

Çalışma İzni Muafiyeti Harçları: Belirli meslek gruplarından olan yabancılara uygulanan çalışma izni muafiyeti harçlarına zam geldi.

Vize Harçları: Türkiye'ye giriş yapacak yabancılardan alınan vize harçlarında artış oldu.

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan belge onaylama işlemlerinde ödenen harçlar arttı.

Gemi ve Liman Harçları: Deniz taşımacılığı ve liman işlemlerinde ödenen harçlara zam yapıldı.

İmtiyazname ve Ruhsatname Harçları: İmtiyazname ve ruhsatname alımlarında ödenen harçlar üzerinde artış gerçekleşti.

Diploma Harçları: Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diploma harçlarına zam geldi.

Trafik Harçları: Trafik işlemleri sırasında ödenen harçlar üzerinde artış yapıldı.