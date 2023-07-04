Vodafone'dan kripto tahmini! Bu altcoin için sinyali verdi: Kripto parası olanlar dikkat

Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone'un Almanya iştiraki olan Vodafone Germany, uzun süredir beklenen planlarını açıkladı. Vodafone daha önce NFT ve Metaverse odaklı projeleriyle dikkat çekmişti ve görünüşe göre bir altcoin projesi için seçimini yapmış durumda. Vodafone ekibi, NFT koleksiyonları için Ethereum'un rakibi olan Cardano'yu tercih etti.

Haziran ayının sonlarında yapılan bir duyuruda, Vodafone'un NFT projesinde Cardano blockchain ağını kullanacağı belirtildi. Vodafone, sürdürülebilirlik ve diğer ağlar arası işbirliği odaklı ilerlemeyi hedeflediğini ve bu nedenle Cardano'yu seçtiğini açıkladı.





Vodafone Germany temsilcisi, şirketin kendi NFT koleksiyonunu üreteceğini söyledi. İlk olarak Vodafone Discord kanalındaki ilk 1.000 üyeye dağıtılacak olan NFT koleksiyonu, şirketin planlarına göre daha sonra şekillenecek. Şirketin başlangıçta Almanya'ya odaklanacağı, daha sonra ise uluslararası alanda genişlemek istediği belirtiliyor.

NMKR CEO'su Patrick Tobler, önde gelen NFT proje geliştirme şirketlerinden biri olarak konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Vodafone'un NFT koleksiyonunun doğrudan kendileri tarafından geliştirileceğini söyledi.





Vodafone'un NFT dünyasına adım atması beklenen bir gelişme olarak görülüyor. Daha önce birçok ünlü şirket ve kurum kendi NFT koleksiyonlarını oluşturmak için harekete geçti ve bu aslında doğal bir ilerleme süreci olarak değerlendirilebilir. Daha önceki projelerde Ethereum ağı ön plana çıkarken, Cardano'nun seçilmesi bazı şaşkınlık yarattı. Cardano ağındaki düşük işlem ücretleri ve gelişmekte olan DeFi (Merkezi Olmayan Finans) dünyası, bu tercihte etkili olmuş olabilir. Bununla birlikte, ilgili haber ADA için beklenen büyük bir fiyat artışı etkisi yaratmadı. Son bir haftada ADA %2,7 düşüş yaşadı ve son 24 saatte %1,5 değer kaybetti. ADA, 0,30 doların altında işlem görerek sıralamada 8. sıraya geriledi ve yavaş yavaş top 10 listesindeki yerini kaybediyor.

ADA, 2020-2021 sezonundaki rallisiyle 3. sıraya kadar yükselmiş ve büyük bir büyüme yaşamıştı. Şu anda ADA için haberlerin geldiği ancak fiyatın hareket etmediği bir dönem yaşanıyor ve bunun, gelecek aylara hazırlık olduğu söylenebilir.