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Yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve sosyal yardım ödemelerine zam geldi!

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Yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve sosyal yardım ödemelerine zam geldi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı bir açıklamada memur maaş katsayılarının düzenlenmesinin ardından sosyal yardım programları ile ilgili aylık ödemelerinin arttığını, buna bağlı olarak yaşlılık aylıklarının 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arasında olan engelli aylıklarının ise 1.874 TL çıkarıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, ayrıca yüzde 70'in üzerinde engeli olan vatandaşlara verilecek olan ödemeler ise 2.811 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yeni kabinede görev alan Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılık ve malullük aylığı artırıldığını duyurdu. Göktaş, memur maaş katsayılarına ilişkin düzenlemeye dayanarak sosyal yardım programları ile ilgili tüm ödemelerin artırıldığını söyledi.

YENİ YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI

Bu çerçevede yaşlı aylıkları 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40 ile yüzde 69 arası engeli olan vatandaşların maaşları 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzerinde engeli olan vatandaşların aylıkları ise 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Bakan Göktaş, Temmuz ayı için memurlara yeni maaş katsayısı hükmü ile emeklilik modeli kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Yüzyılın Türkiye vizyonunun bir parçası olarak kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, devreye alınan sosyal hizmet modelleriyle dar gelirli bireylerin ihtiyaçlarına göre desteklendiğini vurguladı.

Yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve sosyal yardım ödemelerine zam geldi

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTTIRILDI

Dezavantajlı kişilerin farklı sosyal yardım ve hizmet modelleriyle desteklendiğini söyleyen Bakan Göktaş, devlet memurlarının maaş katsayısını düzenlemesinin ardından derneğin sosyal yardım programları ile aylık ödemelerini artırdığını söyledi. Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ayında memur maaş katsayısına ilişkin yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modellerine göre yaşlıların aylıkları 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, engel oranı %40'tan %69'a çıkan vatandaşların aylıkları 1.594 TL'den 1.874 TL'ye ve %70 ve üzeri maluliyet oranı Yurt içinde yaşayan vatandaşların emekli maaşı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.

Öte yandan, ebeveynleri engelli olan 18 yaş altında olan vatandaşlara ödenen malul aylığı 1.874 TL'ye hafif silikoz aylığı 4.050 TLye, silikosiz aylığı 4.629 TL'ye, şiddetli silikosiz aylığı 5.158 TL'ye yükseldi. Yeni kurallara göre, yardım programlarımızdan aylık ödemeleri adım adım yararlanıcılarımızın hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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