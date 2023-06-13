Yastık altında altın biriktiriyorsanız bu haber size! Kazancı ikiye katlayacak tarih açıklandı

ALTIN YATIRIMCISINA ÇAĞRI!

Altın fiyatları sürekli olarak kendi rekorunu tazelemeye devam ediyor. Altın geçtiğimiz hafta yüzde bir artış sağlayarak pazartesiye güncel fiyatı ile açılış yaptı. Haftayı yükselişle açan altın 1490 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 450 den satılırken cumhuriyet altını ise 9900 liradan işlem gördü.





Altının ons fiyatı ise 0,3 azalışla bin 961 liradan günü kapattı. Altın ve piyasalar ile ilgili yorumcular ise altının bu durumu ile ilgili teknik analiz yaptı. Küresel piyasalarda belirsizliğin sürmesi altın yatırımcılarının da kafalarını allak bullak ediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Uzmanlar ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarında yaşanan hareketliğin de etkisi olduğunu belirtiyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü toplantısı iple çekiliyor. Bir çok uzman faiz politikasının nasıl işleyeceği ile ilgili tahminlerini sürdürüyor. Fazi arttırımına ara verilmesi durumunda ise piyasaların nasıl tepki verileceği de en çok merak edilenler arasında.