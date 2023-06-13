  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Yastık altında altın biriktiriyorsanız bu haber size! Kazancı ikiye katlayacak tarih açıklandı

Yastık altında altın biriktiriyorsanız bu haber size! Kazancı ikiye katlayacak tarih açıklandı

Yayınlanma:
Yastık altında altın biriktiriyorsanız bu haber size! Kazancı ikiye katlayacak tarih açıklandı
Altın da süregelen hareketlilik ile ilgili FED kararı merak ediliyor. İşte detaylar...

ALTIN YATIRIMCISINA ÇAĞRI!

Altın fiyatları sürekli olarak kendi rekorunu tazelemeye devam ediyor. Altın geçtiğimiz hafta yüzde bir artış sağlayarak pazartesiye güncel fiyatı ile açılış yaptı. Haftayı yükselişle açan altın 1490 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 450 den satılırken cumhuriyet altını ise 9900 liradan işlem gördü.

altın

Altının ons fiyatı ise 0,3 azalışla bin 961 liradan günü kapattı. Altın ve piyasalar ile ilgili yorumcular ise altının bu durumu ile ilgili teknik analiz yaptı. Küresel piyasalarda belirsizliğin sürmesi altın yatırımcılarının da kafalarını allak bullak ediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Uzmanlar ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarında yaşanan hareketliğin de etkisi olduğunu belirtiyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü toplantısı iple çekiliyor. Bir çok uzman faiz politikasının nasıl işleyeceği ile ilgili tahminlerini sürdürüyor. Fazi arttırımına ara verilmesi durumunda ise piyasaların nasıl tepki verileceği de en çok merak edilenler arasında.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Öğrencilere bayram öncesi büyük destek! Hesaplara 1000 TL yatırılacak: Başvurmayan kalmasın
Öğrencilere bayram öncesi büyük destek! Hesaplara 1000 TL yatırılacak: Başvurmayan kalmasın
ATM'den para yatırıp çekenlere duyuruldu! TC kimlik numarasına göre paralar yatırılmaya başladı
ATM'den para yatırıp çekenlere duyuruldu! TC kimlik numarasına göre paralar yatırılmaya başladı
SGK'dan toplu para ödeme müjdesi! 4A 4B 4C'liler yararlanacak: 5 yıl detayına dikkat
SGK'dan toplu para ödeme müjdesi! 4A 4B 4C'liler yararlanacak: 5 yıl detayına dikkat
Kripto parası olanlar dikkat! Tüm işlemler durduruldu: Eğer bu borsa üzerinden...
Kripto parası olanlar dikkat! Tüm işlemler durduruldu: Eğer bu borsa üzerinden...
Emekli maaşı 7500, 8000, 10.000 TL olanlara müjde! Başvurusuz 2000 TL ek ödeme yapılacak
Emekli maaşı 7500, 8000, 10.000 TL olanlara müjde! Başvurusuz 2000 TL ek ödeme yapılacak
Başvurmayan emekliler pişman olacak! Bayram öncesi 7500 TL müjdesi o bankadan geldi
Başvurmayan emekliler pişman olacak! Bayram öncesi 7500 TL müjdesi o bankadan geldi
Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Sadece 10 gününüz kaldı: Bu işlemi hemen yapın
Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Sadece 10 gününüz kaldı: Bu işlemi hemen yapın
Sabah saatlerinde duyuruldu! Bir zam daha geldi: 850 TL'den 1.300 TL'ye yükseldi
Sabah saatlerinde duyuruldu! Bir zam daha geldi: 850 TL'den 1.300 TL'ye yükseldi