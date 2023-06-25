Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, dolar/TL, Euro/TL ve altının gram satış fiyatı değer kazandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda önceki haftaya göre yüzde 1,96 artışla 5.582,75 puana ulaştı. Hafta boyunca en düşük 5.152,81 ve en yüksek 5.593,99 puanı gören endeks, güçlü bir performans sergiledi.

DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDAKİ SON DURUM





Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürdü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 4,37 artarak 1.554 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,35 değer kazanarak 10.410 lira seviyesine ulaştı. Bu da altının güvenli liman olarak talebinin arttığını gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak çeyrek altın da değer kazandı. Satış fiyatı 2.442 lira seviyesinden 2.549 liraya yükseldi. Bu durum, altın yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Döviz kurlarında da yükseliş gözlendi. ABD doları yüzde 6,08 değer kazanarak 25,0710 TL'ye yükseldi. Euro ise yüzde 5,64 artışla 27,3040 TL seviyesine çıktı. Bu durum, döviz piyasasında TL'nin değer kaybettiğini gösteriyor.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise haftalık bazda farklı performans sergiledi. Yatırım fonları yüzde 0,23 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,01 düşüş yaşadı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran ise yüzde 0,59 getiriyle "Para Piyasası Fonları" oldu.

Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini finansal piyasalara çekiyor ve ekonomik aktivitelerin izlenmesi için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Piyasaların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği ise merakla bekleniyor.