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Yatırımcıların yeni gözdesi o bitki oldu! Altını doları solda sıfır bıraktı

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Yatırımcıların yeni gözdesi o bitki oldu! Altını doları solda sıfır bıraktı
Yozgat, iklimi, toprak yapısı ve coğrafi konumu dikkate alındığında zengin bir tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğine sahip bir bölgedir. Doğal kaynaklarından yararlanıldığında önemli sonuçlar elde edilebilir. Yozgat'ın potansiyeli, projelendirilmesi durumunda büyük fırsatlar sunabilir ve adeta kazanç kapısı olabilir. Bu bölgede bulunan tarihi değerler, gelecekte birçok yeni müjdeyi beraberinde getirebilir. İşte ayrıntılar...

Yozgat, coğrafi konumu sebebiyle farklı iklim koşullarını barındıran bir il olduğu belirtilmiştir. Aynı mevsimde farklı bölgelerde yaşanan iklim farklılıkları, Yozgat'ın folklorik özelliklerinin çeşitliliğine de yansımaktadır. Ayrıca, Yozgat'ın tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği açısından zengin olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye'nin bitki zenginliği, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin Avrupa ve dünya pazarındaki hacmi ve öneminin büyük olduğuna dikkat çekilmektedir.

NADİR BİTKİLER SINIRLI MİKTARDA YETİŞİYOR

ekinazya

Yozgat'ın zengin florasının önemli bir bölümünün tıbbi ve aromatik bitkilerden oluştuğu ifade edilmektedir. İklim, toprak özellikleri ve coğrafi yapının etkisiyle Yozgat'ta doğal olarak yetişen geniş bir bitki türü bulunduğu ve bitki yetiştiriciliği ve ticaretinin farklı alanlarda farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir.

Yozgat'ta kekik, yabani nane, salep ve siyah buğdayın doğal olarak yetiştiği, bölgenin toprak ve iklim koşullarının bu türlerin yetişmesi için uygun olduğu ifade edilmektedir. Özellikle kekik ve yabani nane türlerinin diğer türlerden daha fazla olduğu raporlarda belirtilmektedir. Yabani nane ve kekik bitkilerinin dere yataklarında, kıraç alanlarda ve dağlık arazilerde yetiştiği, salep bitkisinin ise Yozgat'ın doğu kesiminde bulunduğu ifade edilmektedir. Ancak, bilinçsiz toplama sonucunda salep popülasyonunun azaldığı ve bitki varlığını tehdit altına soktuğu belirtilmektedir.

Yozgat'ta ekinazya ve karabuğday gibi bitkilere nadiren rastlandığı ve doğal ortamda sınırlı miktarda yetiştiği ifade edilmektedir. İkinazya ve karabuğdayın Saklıkaya ilçesinde profesyonel olarak yetiştirildiği ve bu bitkilerin toprak ve iklim koşullarına uyum sağladığı belirtilmektedir. Bu bitkilerin hastalıkla mücadelede önemli verimler elde edildiği ifade edilmektedir.

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