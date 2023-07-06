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Yeni bakandan polislere müjde verildi! Polis maaşları en az bu kadar olacak: Duyuru yapıldı

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Yeni bakandan polislere müjde verildi! Polis maaşları en az bu kadar olacak: Duyuru yapıldı
Temmuz zamları ile birlikte merak edilen konuların başında da polis maaşları gelmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamları belli olurken yeni zam tutarları da netlik kazandı. İşte polis maaşlarındaki son durum…

POLİS MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Memur zamlarının açıklanmasından sonra en çok merak edilen konulardan biri olan polis maaşları ile ilgili olarak bakan Işıkhan’dan önemli bir açıklama geldi.

6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının. Ardından polislerin de maaşları ciddi anlamda artış sağladı.

polis

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zamların maaşa yansımasıyla bilirlikte 8/1 derecesinde görevli polis memurlarının maaşları 13.747 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla bu rakam 18.235'e yükselirken yeni zam ile birlikte 22 bin liraya yükseldi.

En düşük memur maşlarının ardından polis maaşlarının da 26 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Polisler toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlamakla görevli devletin kolluk kuvvetleri olarak düzenli bir çalışma hayatlarına sahip değiller ve zor şartlar altında çalışıyorlar. Bu nedenlere yapılan zamların bunların göz önünde bulundurarak alındığı belirtiliyor.

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