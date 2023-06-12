Yükselen enflasyona yeni banknot çözümü! 500 TL'lik yeni banknottan ilk görüntü sızdı!

Türk Lirasının en büyük banknotu olan 200 TL artık tarihe karışacak! En büyük banknot artık 500 TL olacak! Peki 500 TL ne zaman piyasaya sürülecek? İddialar doğru mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

500 TL BANKNOT BASIMI BAŞLAYACAK

Türk Lirası günden güne döviz karşısında erimeye devam ediyor. En büyük banknot olan 200 TL'nin de artık büyük bir değeri kalmadı. İddialara göre yeni kabine üyelerinden Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek 500 TL banknot ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Şimşek'in yakın zamanda halka 500 TL banknot ile ilgili düşüncelerini açıklaması bekleniyor. İddiaya göre büyük banknot olması yüksek değere sahip para birimlerinde kullanılmaktadır.





Yüksek banknotlar olması nakit para taşımayı kolaylaştıran bir seçenek olarak sunulur. Aynı zamanda ülke ekonomisine likidite sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için de böyle bir şey tercih edilebilir. Büyük nakit para basımları zaman zaman sorunlar da yaratabilir. İşlem hacmi yüksek sektörlerde büyük banknotlar işlemleri kolaylaştırabiliyor. İşletme sahibi nakit para aracılığıyla malzeme alacağı zaman elindeki yüksek banknot ile kolaylıkla işlemlerini yapabilir. Likidite sağlama amacıyla kullanılmak istendiğinde nakit sıkışıklığının hafifletilmesi ve para akışı teşvik edilmiş olur. Aynı zamanda büyük banknot basılması yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi için de tercih edilir. Suç örgütü ve terör örgütlerinin nakit para transferleri bu şekilde sınırlanabilir.