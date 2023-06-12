  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Yükselen enflasyona yeni banknot çözümü! 500 TL'lik yeni banknottan ilk görüntü sızdı!

Yükselen enflasyona yeni banknot çözümü! 500 TL'lik yeni banknottan ilk görüntü sızdı!

Yayınlanma:
Yükselen enflasyona yeni banknot çözümü! 500 TL'lik yeni banknottan ilk görüntü sızdı!
Türk Lirasının günden güne değer kaybetmesi vatandaşı korkuturken 500 TL banknot iddiaları ortaya çıktı! Peki 500 TL banknot mu basılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Türk Lirasının en büyük banknotu olan 200 TL artık tarihe karışacak! En büyük banknot artık 500 TL olacak! Peki 500 TL ne zaman piyasaya sürülecek? İddialar doğru mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

500 TL BANKNOT BASIMI BAŞLAYACAK

Türk Lirası günden güne döviz karşısında erimeye devam ediyor. En büyük banknot olan 200 TL'nin de artık büyük bir değeri kalmadı. İddialara göre yeni kabine üyelerinden Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek 500 TL banknot ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Şimşek'in yakın zamanda halka 500 TL banknot ile ilgili düşüncelerini açıklaması bekleniyor. İddiaya göre büyük banknot olması yüksek değere sahip para birimlerinde kullanılmaktadır. 

500 TL Banknot Basılması Bekleniyor

Yüksek banknotlar olması nakit para taşımayı kolaylaştıran bir seçenek olarak sunulur. Aynı zamanda ülke ekonomisine likidite sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için de böyle bir şey tercih edilebilir. Büyük nakit para basımları zaman zaman sorunlar da yaratabilir. İşlem hacmi yüksek sektörlerde büyük banknotlar işlemleri kolaylaştırabiliyor. İşletme sahibi nakit para aracılığıyla malzeme alacağı zaman elindeki yüksek banknot ile kolaylıkla işlemlerini yapabilir. Likidite sağlama amacıyla kullanılmak istendiğinde nakit sıkışıklığının hafifletilmesi ve para akışı teşvik edilmiş olur. Aynı zamanda büyük banknot basılması yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi için de tercih edilir. Suç örgütü ve terör örgütlerinin nakit para transferleri bu şekilde sınırlanabilir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Tarım Bakanlığı'ndan çiftçileri üzen haber! Beklentilerin altında kaldı
Tarım Bakanlığı'ndan çiftçileri üzen haber! Beklentilerin altında kaldı
O banka emeklilere büyük kıyak yaptı! Bu ay tam 9.200 TL hesaplara yatıracak: Başvuran hemen alır
O banka emeklilere büyük kıyak yaptı! Bu ay tam 9.200 TL hesaplara yatıracak: Başvuran hemen alır
Akaryakıt fiyatları sil baştan değişti! Çifte zam araç sahiplerinin cebini yakacak
Akaryakıt fiyatları sil baştan değişti! Çifte zam araç sahiplerinin cebini yakacak
Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Rakamlar değişiyor: Tarih verildi
Evde bakım maaşı alanlar dikkat! Rakamlar değişiyor: Tarih verildi
İkinci el araba almak hayal oldu! Büyük zam açıklandı: Piyasada ucuz araba kalmadı!
İkinci el araba almak hayal oldu! Büyük zam açıklandı: Piyasada ucuz araba kalmadı!
TÜİK'in Nisan ayı verilerinde işsizlik yeniden çift hanelerde!
TÜİK'in Nisan ayı verilerinde işsizlik yeniden çift hanelerde!
En düşük emekli maaşında ağızları açık bırakan rakam! SGK uzmanı açıkladı
En düşük emekli maaşında ağızları açık bırakan rakam! SGK uzmanı açıkladı