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Yusufeli Barajı ve HES'te Su Seviyesi Planlanan Takvime Uygun Yükseliyor

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Yusufeli Barajı ve HES'te Su Seviyesi Planlanan Takvime Uygun Yükseliyor
AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi planlanan takvime uygun yükselmektedir. Barajda su tutma işlemiyle su seviyesi 680,89 kotuna, su yüksekliği 177,39 metreye, depolanan su miktarı da 1 milyar 227 milyon metreküpe ulaşmıştır. Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Su tutma programına uygun olarak enerji tünelinin basınçlandırması tamamlanmıştır. Yusufe

Yusufeli Barajı ve HES'te Su Seviyesi Planlanan Takvime Uygun Yükseliyor

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi planlanan takvime uygun yükseliyor.

Planlama dahilinde kontrollü olarak devam eden su tutma işlemiyle barajdaki su seviyesi 680,89 kotuna, su yüksekliği 177,39 metreye, depolanan su miktarı da 1 milyar 227 milyon metreküpe ulaştı.

Üç farklı ünitedeki toplam 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlanması ön görülüyor.

Öte yandan barajda su tutma programına uygun olarak, su dolum hızını ve basıncı kontrol edebilmek için 7 Haziran'da başlatılan enerji tünelinin basınçlandırması 3 Temmuz'da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım 2022'de derivasyon kapakları kapatılarak su tutma işlemi başlatılan Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimine yıl sonunda başlanması planlanıyor.

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