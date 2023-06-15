Yüzde 37’lik artış beklenen asgari ücret zammı sonrası SGK'ya borçlanma faturası güncellenecek!

Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücret artış miktarını belirlemek için 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. 26 Haziran'a kadar açıklanacak yeni asgari ücretin ardından askerlik borcu, doğum borcu ve SGK'ya olan dış borç başta olmak üzere çok sayıda hizmet kaleminin maliyeti artacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

SGK'dan borçlanma ikramiyesi asgari ücretin 7,5 katına kadar kazanç üzerinden ödenir. Bu taban ve tavan içinde borçlu, primin kapsadığı gelir miktarını belirler. Asgari katkı payı, askerlik ve doğum borcu için günlük asgari ücretin %32'si, dış krediler için günlük asgari ücretin %45'i kadardır.





"17.293 TL DAHA AZ ÖDENECEK"

Halihazırda asgari günlük katkı ve doğum sorumluluk sigortası primi 106,75 TL, üst sınırı ise 800.625 TL'dir. 1 Temmuz'dan sonra askerlik borçlanmasının yapılması halinde asgari ücrete %30 zam yapılırsa 540 gün askerlik için 74.938 lira ödeme yapılacak. 30 Haziran 2023'e kadar askerlik kredisi başvurusu yapılması 17.293 liralık maliyet artışını ortadan kaldıracak.

PRİM BORCU 69.174 LİRA YÜKSELECEK

En düşük primli işçiler, çocukları için 720 gün kredi için 76 bin 860 lira ödeyecek. 1 Temmuz 2023'ten sonra borç alırsanız çocuğunuz için 99 bin 918 lira ödemeniz gerekecek. Temmuz-Aralık ayları arasında doğum kredisi veren firmalar asgari ücrete yüzde 30 zamlı olarak bir çocuk için 23 bin 58 lira, iki çocuk için 46 bin 166 lira, üç çocuk için 69 bin 174 lira sigorta primi ödemeniz gerekecek.