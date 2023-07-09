Zam bekleyen memurlara büyük şok! Maaşlar 4000 TL eksik yatacak: İşte nedeni

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni gelişmeleri paylaşarak memur sayısının artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, memur maaşlarındaki artışın enflasyon farklarına göre kademeli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Ancak, yüzde 17,55'lik enflasyon farkı ve 8 bin liralık zam memurları üzecek nitelikte olduğunu belirtti. Ayrıca, Temmuz maaşlarının eksik olarak hesaplara yansıtılacağını açıkladı.

8 BİN 77 LİRA ZAM YAPILACAK





AK Parti Genel Başkanı Abdullah Güler, 6 Şubat depreminin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek taşıt vergisi getirilmesi ve bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılması çağrısında bulunmak üzere yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu ifade etti.

Güler, yaptığı açıklamada, 28. yasama dönemi için ilk teklifleri TBMM Başkanlığı'na sunduklarını dile getirdi.

Yasa tasarısını TBMM Başkanlığı'na sunan Güler, tüm memurlara aylık maaşlarında 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için enflasyon farkını da kapsayan beklenen artışa ek olarak 8 bin 77 lira zam yapılacağını belirtti.

Güler, geçen Aralık ayında 9 bin 105 lira olan memur asgari ücretinin bu yıl Ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseltildiğini söyledi. Ayrıca, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılacağını ve temmuz artış oranının toplamda yüzde 86'yı bulacağını ifade etti. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142'lik bir artış sağlanmış olacağını belirtti. Ortalama bir memur maaşı ise 2022 yılı Aralık ayında 10 bin 932 lira iken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya yükseltileceğini söyledi.

Güler, işçilerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini ve işverenlere yıl sonuna kadar sağlanan aylık asgari ücret desteğinin 500 lira olarak kalacağını duyurdu.