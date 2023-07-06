Zam sonrası fiyat tarifesi değişiyor! Faturalar artık en az bu kadar gelecek: Kötü haber verildi

EPDK tarafından yapılan açıklama üzerine, PTF tavan fiyatı 2600 TL/MWH'den 2700 TL/MWH'ye yükseltilmesine karar verildi. Zam haberinin gelmesinin ardından ise vatandaş bu zammın faturaları nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. İşte PTF zam sonrası faturalara artışları haberimizde.

PTF ZAMMI

Vatandaşlar sıklıkla faturaların artacağı yönünde araştırmalar yaparken EPDK, zamların faturalara yansımayacağı müjdesini verdi. Resmi Gazete'de yapılan açıklama üzerine konut elektriği faturalarında herhangi bir artış olmayacağı duyuruldu.





Ticarethane abonelerinin tarifelerinde ise kilovatsaat başı fiyatı 233,2299 kuruş olarak hesaplandı. Yeşil tarife kapsamında olanların kilovatsaat başına fiyatları 258,4316 kuruş olacağı duyuruldu. Alınan yeni karar üzerine elektrik faturalarına zam gelecek mi korkusuna açıklık getirildi.