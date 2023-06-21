Zamlar sonrası yardımlar çoğaldı! O kişiler artık 1.250 TL değil 6.095 TL para alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı verilen bir nakit yardım programı uygulamaktadır. Bu program kapsamında ailelere aylık olarak 3.038 TL ile 6.095 TL arasında değişen miktarlarda sosyal yardım yapılmaktadır.

Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere yönelik olarak yürütülen bir nakit yardım programıdır. Bu program, ailelerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedeflemektedir. SED, aylık düzenli ödemeler şeklinde yapılan bir yardım programıdır ve ailelerin çocukları için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

SED programı kapsamında ailelere yapılan sosyal yardımlar, aile büyüklüğü ve gelir durumuna göre değişmektedir. Ailedeki çocuk sayısı ve ailenin gelir durumu, ödenecek miktarı belirleyen faktörler arasındadır. Örneğin, ailedeki çocuk sayısı arttıkça yardım miktarı da artabilmektedir. Yardımlar aylık olarak ödenmekte ve ailelerin belirlenen miktarlarda nakit desteğe erişimi sağlanmaktadır.

SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?







SED Yardımı için başvuru yapmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne şahsen veya dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet üzerinden elektronik başvuru seçeneği de mevcuttur. Başvurular sosyal çalışmacılar tarafından değerlendirilir ve onaylanan ailelere yardım sağlanır. Yardım ödemeleri her ayın 01-07 tarihleri arasında otomatik olarak PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına yapılır. Yardım süresi 12 ay boyunca geçerlidir ve her yıl yeniden değerlendirilir. Yardım miktarı ailedeki çocuk sayısına göre değişir ve şu şekildedir: Tek çocuklu ailelere 3.038 Lira, iki çocuklu ailelere 4.057 Lira, üç çocuklu ailelere 5.076 Lira ve dört ve daha fazla çocuklu ailelere 6.095 Lira. SED yardımı alan aileler diğer sosyal yardım programlarından da faydalanabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımının artırılacağını ve çocuk başına verilen destek miktarının 2.337 Lira'dan 3.038 Lira'ya çıkarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu artışın ailelerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağını ve ailelere çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal gelişimi için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacaklarını belirtti. Başvuruların İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne şahsen, dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini de ekledi.

