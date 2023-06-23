Ziraat Bankası destek kapısını araladı! 3 yıl vadeli 250 bin TL nakit destek verecek: O kişiler yararlanacak

Ziraat Bankası'ndan destek kredileri verilmeye devam ederken 250 bin TL'ye kadar nakit imkan sunuldu. 3 yıl vade ile yılda bir kez ödeme yaparak tarımsal üretim ve tarımsal üretim dışındaki ihtiyaçlarına karşılamak için kredi kampanyası başladı. Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen kredi için başvurular başladı. Ziraat Bankası, çiftçilerin gelir elde etme dönemlerine uygun olarak ödemeler 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da yılda bir defa ödeme yaparak taksit imkanı sunulur.

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere bakılarak Çiftçi Destek Kredisi'nin yıllık faiz oranı yüzde 9.75 olarak açıklandı. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenlere 30 Temmuz 2023 tarihine kadar şubelere giderek işlemler tamamlanır. 18 yaşını doldurmuş olması, güncel olarak tarımsal üretim yapması ya da daha önceden yapılmış olması şartına bakılıyor. İkamet etmeleri ve uygun barınarak köylerde bulunulmasına bakılıyor.





Tarımsal kredi desteği için yeni proje, tarım sektörü üzerinden tamamlandı. Hem nakit paraya ihtiyaç duyan hem de tarımsal üretimle uğraşan çiftçilere 36 ay vadeli olarak 250 bin TL kredi desteği sunuldu. Bu imkandan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerektiği yönünde duyurular yapıldı.