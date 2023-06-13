Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Sadece 10 gününüz kaldı: Bu işlemi hemen yapın

Ziraat Bankası, müşterilerine bir dizi kampanya sunmaya devam ediyor. Son duyurusunda, 21 Haziran tarihine kadar geçerli olacak bir kampanyanın detayları paylaşıldı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Bankkart ile TatilBudur'da yapılacak tek seferde 12.500 ₺ ile 17.499 ₺ arasındaki peşin veya taksitli alışverişlere 1.000 ₺ Bankkart Lira, 17.500 ₺ ile 24.999 ₺ arasındaki alışverişlere 1.750 ₺ Bankkart Lira ve 25.000 ₺ ve üzeri alışverişlere 2.500 ₺ Bankkart Lira verileceği belirtilmiştir.

KAMPANYANIN DETAYLARI







Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya, 1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve müşterilerin Bankkartlarıyla yapacakları alışverişleri avantaja dönüştürmeyi amaçlıyor. Kampanyaya katılarak kartlarına para yükleyen müşteriler, çeşitli avantajlardan yararlanabilecek.

Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya katılım sağlanabilmektedir. SMS ile katılmak için müşterilerin kayıtlı cep telefonlarından "TATILBUDUR" yazıp 4757 numarasına bir SMS göndermeleri gerekmektedir.

Kampanyadan faydalanabilmek için katılım şarttır; aksi takdirde müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Bankkart Lira kazanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.

Kazanılan Bankkart Liralar, 30 Haziran 2023 tarihinde yüklenecek ve 7 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir. Ancak kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Bu kampanya, müşteri bazında geçerli olup, her bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilecektir. Kazanılabilecek en yüksek ödül tutarı 2.500 TL Bankkart Lira olarak belirlenmiştir.

Uçak bileti alımları bu Bankkart Lira kampanyasına dahil edilmemektedir. Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

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