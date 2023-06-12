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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! SMS gönderene anında 2500 TL hediye: Geri ödemesi yok

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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! SMS gönderene anında 2500 TL hediye: Geri ödemesi yok
Son dönemlerde bankalar müşterileri için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Peki Ziraat Bankası 2 bin 500 TL ödeme nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde birçok alanda fiyatların artmaya devam etmesi vatandaşı mağdur ederken bankalar müşterilerine harcama kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Peki Ziraat Bankası 2 bin 500 TL kampanya şartları nedir? Katılım nasıl sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 2 BİN 500 TL KAMPANYA

Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni bir harcama kampanyası paylaştı. Ziraat Bankası kampanyasına göre Bankkart kredi kartı ya da banka kartı ile TatilBudur aracılığıyla tek seferde yapılacak 12 bin 500 TL ve 17 bin 500 TL arasındaki alışveriş için 1000 Bankkart Lira, 17 bin 500 TL ve 25 bin TL arasındaki alışverişler için 1.750 Bankkart Lira, 25 bin TL ve üstü alışverişler için 2 bin 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. 

Ziraat Bankası Bankkart Kampanyası

Kampanyaya katılımlar mobil uygulama, internet bankacılığı ve kısa mesaj yoluyla yapılacak. Kısa mesaj yoluyla katılım sağlamak için banka sisteminde kayıtlı olan numaradan 4757 numarasında TATILBUDUR yazıp göndermek gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için harcama yapmadan önce katılım sağlanması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerin POS cihazlarından alışveriş yapılması gerekiyor. Bankkart Liralar 30 Haziran tarihine kadar kartlara yüklenecek ve 7 Ağustos tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmamış Bankkart Liralar 8 Ağustos tarihinde iade alınacak. Bir müşteri kampanyadan bir kez faydalanabilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 2 bin 500 Bankkart Lira kazanabilecek. Uçak bileti alımları, ön provizyon işlemleri, Bankkart Başak, Bankkart Business, ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan bireysel kartlarla alışveriş yapan müşteriler faydalanabilecek. Kampanya süresi boyunca yapılan alışveriş iptal ya da iade edilirse Bankkart Liralar iade alınacak. Ek kart ile yapılan harcamalar sonrasında kazanılan Bankkart Liralar asıl kartlara yüklenecek. 

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