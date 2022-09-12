EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:39

Ekonomi profesörü Hurşit Güneş Ekim, Kasım, Aralık'ı işaret etti ve korkutan tahmini paylaştı! ABD'deki resesyon riski nedeniyle...

Ekonomi profesörü Hurşit Güneş'e göre ABD merkez bankası Fed, resesyon riski nedeniyle bir süre sonra sıkı para politikasını gevşetmeye çalışacak. Güneş, tahminlerinde Ekim, Kasım ve Aralık ayını işaret ederken Türkiye hakkındaki öngörüleri de iç açıcı olmadığı yönünde.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:39
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Ekonomi profesörü Hurşit Güneş Ekim, Kasım, Aralık'ı işaret etti ve korkutan tahmini paylaştı! ABD'deki resesyon riski nedeniyle...


Prof. Dr. Hurşit Güneş, ABD Merkez Bankası'nın ekonomi politikasının faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye devam etmeyeceğini söyledi. Güneş, ABD'de resesyon ihtimalinden bahsedildiği için ABD'nin enflasyonu düşürme politikasında yumuşama olması gerektiğinin açık olduğunu söyledi. Güneş, "Para politikasını sıkılaştırmaya devam etmeyecekleri, resesyon olursa bir süre sonra para politikasını sıkılaştırmaya son verecekleri anlaşılıyor" dedi.

Prof. Dr. Güneş Ekim, Kasım, Aralık'ı işaret etti!

Ekonomi profesörü Hurşit Güneş

Prof. Dr. Güneş, 2022'nin başlarında Türkiye'de enflasyon başladığında vatandaşların mkonut satın almak için yarışa girdiğini ve buna paralel olarak da kiralarla araba fiyatlarını artırdığını söyledi. Kredinin ucuz olmasından kaynaklı bu durumu nekonominin dalgalanmaya başlamasıyla son bulduğunıu dile getiren Güneş, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye'de ekonomide ciddi bir soğumayla konomik yavaşlama beklendiğini ifade etti. Güneş, konuşmasının devamında 'Bırakın dayanıklı tüketimi, sıradan tüketim mallarını satın alsalar bile, insanların gelirleri onu almaya yetmiyor.' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin dünyanın en yüksek reel enflasyon oranına sahip olduğunu iddia eden Güneş, "Dünyada Arjantin gibi krizin en derin noktasına giren ve ödeme sorunu yaşayan birçok ülke var. Türkiye artık bunları solladı" dedi.

Prof. Dr. Güneş, gıda, ulaşım ve kira harcamalarının hızla artması nedeniyle düşük gelirlilerin enflasyonu çok daha fazla hissettiğine dikkati çekerek "(TÜFE), aynı zamanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE). Bu, maliyetlerin ve artışın yüzde 200'e yaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla bir süre sonra bu maliyetler tüketici fiyatlarına yansıyacak ve enflasyon artacak." ifadelerinin ardından Türkiye'deki enflasyonist ortamın bir süre daha devam edeceğini de sözlerine ekledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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